Oft wird die Szene Aarau als «Dachorganisation der Aarauer Ultras» beschrieben. Also derjenigen Fans, die man gerne mal etwas skeptisch beäugt, weil sich ihr Verhalten nicht immer innerhalb der Grenzen des Legalen bewegt. Ist die Sponsoring-Aktion ein Versuch, sich ein gutes Image zu erkaufen? Nein, betont Christoph Bürgi, dafür stecke zu viel Geld und Aufwand in diesem Projekt. Primär gehe es der Szene Aarau darum, den FCA zu unterstützen.

«Es ist klar, dass negative Vorfälle in der Öffentlichkeit auch auf eine Dachorganisation wie die Szene Aarau übertragen werden und Meinungen in der Öffentlichkeit gerade im Fussball rasch gemacht sind», sagt er. «Ich möchte aber festhalten, dass die Szene Aarau im Umfeld des Vereins – also bei den Zuschauern, den Spielern und der Vereinsführung – durchweg positiv wahrgenommen und die Zusammenarbeit geschätzt wird.»

Ausserdem zählen laut Bürgi zur Szene Aarau nicht nur Ultras, sondern alle aktiven FC-Aarau-Fans, die die Dienste der Organisation in Anspruch nehmen. «Dazu gehört beispielsweise die Teilnahme an von uns organisierten Auswärtsfahrten. Bei diesen reisen jeweils auch viele Familien sowohl im Zug als auch in den Cars mit uns an die Auswärtsspiele.» Die Szene Aarau, unter diesem Namen seit 2008 bekannt, sei aber weder Verein noch sonst eine rechtliche Körperschaft, deshalb habe sie auch keinen fixen Mitgliederbestand und führe keine regelmässigen Treffen durch.

Infos: www.szene-aarau.ch. (NRO)