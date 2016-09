Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Aargau erhielt am späten Mittwochabend einen Anruf einer Passantin, die eine Schlägerei an der Laurenzenvorstadt in Aarau meldete. Dem Polizeinotruf 117 schilderte sie, dass ein Mann blutüberströmt am Boden liege.

Rasch rückten Ambulanzbesatzung und mehrere Patrouillen von Stadt- und Kantonspolizei an den Einsatzort aus. Gleichzeitig wurde eine Fahndung der der unbekannten Täterschaft, mutmasslich drei Personen, die zu Fuss flüchteten, eingeleitet.

Beim Verletzten handelt es sich um einen 19-jährigen afghanischen Asylbewerber aus dem Freiamt. Er wurde rasch betreut und umgehend ins Spital geführt. Er dürfte mittelschwere Verletzungen erlitten haben.

Rasche Festnahme von drei Tatverdächtigen

In der Folge gelang es den alarmierten Polizei-Einsatzkräften, drei mutmassliche Tatverdächtige noch in der Nacht anzuhalten. Die drei Männer, alles eritreische Asylbewerber aus den Bezirken Lenzburg und Aarau im Alter von 18 Jahren werden dringend verdächtigt, am tätlichen Angriff beteiligt gewesen zu sein.