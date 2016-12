Mit der Bekanntgabe der Herausforderung von «Das Experiment» ist nun auch klar, dass die Sendung zum Thementag «Blackout» gehört, an dem SRF 1 am 2. Januar 2017 ab 13 Uhr ein Szenario aufzeigt, bei dem nicht nur in einem einzelnen Haus der Strom ausfällt, sondern in der ganzen Schweiz.