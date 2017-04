Am Sonntagmittag wurde der Kantonspolizei Aargau eine Ölspur auf der Benkenstrasse in Richtung Küttigen gemeldet. Nun fahndet die Polizei nach dem Verursacher. Dieser sei nach der Passhöhe von der Strasse geraten und mit einem Randleitpfosten kollidiert, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Durch die Kollision entstand vermutlich ein Riss in der Ölwanne des Fahrzeugs. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zur Bindung der Ölspur musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Der entstandene Sachschaden wird gemäss der Polizei auf zirka 1'350 Franken geschätzt.

Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 062 745 11 11 bei der Kantonspolizei Aargau zu melden. (fei)