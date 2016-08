Kurz vor 23.30 Uhr ging bei der Sanität-Einsatzstelle ein Notruf ein. Die ausgerückte Ambulanz fand am Gönhardweg in Suhr nahe der «Asylunterkunft Südallee» einen erheblich verletzten, 17-jährigen Eritreer. Er wurde in der Folge ins nahe gelegene Kantonsspital Aarau gebracht und ist ausser Lebensgefahr.