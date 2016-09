Wie sind Sie denn auf die GIF-Szene gekommen?

Das hat sich einfach so ergeben. Vor drei Jahren habe ich ein Praktikum beim Fantoche gemacht. Damals wurden zum ersten Mal GIFs gezeigt. Es ist eine Kunst, die vor allem junge Leute kennen und meist nur im Internet lebt. Mit der Veranstaltung können wir diese Szene in einem neuen Rahmen vorstellen. Es wirkt total anders, ob man ein GIF auf dem PC sieht oder auf einer grossen Leinwand. Mein technisches Können habe ich mir dabei selber beigebracht, das lief Hand in Hand.

Sie sind der Einzige aus der Region, der ein Programm am Fantoche kuratiert. Wie fühlt sich das an?

Das ist etwas Glückssache. Wer so etwas machen möchte, muss Initiative zeigen und viel arbeiten. Besonders schön an meiner Arbeit ist, die Auswahl zu treffen. Die Zusammenstellung ist ein Krampf. Doch am Schluss das fertige Programm zu präsentieren, das man gemacht hat, das ist schön.