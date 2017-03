Falsche Adresse

Die Richter in Lausanne sind nicht auf die Beschwerde eingetreten. Das Schulwesen stellt eine amtliche Verrichtung dar. Dementsprechend übt eine Lehrkraft an einer öffentlichen Schule mit ihrer Lehrtätigkeit eine öffentliche Aufgabe aus. Gemäss Aargauer Kantonsverfassung haften der Kanton und die Gemeinden für den Schaden, den ihre Behörden, Beamten und übrigen Mitarbeiter in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügen. Die Schülerinnen müssen deshalb ihre Schadenersatz- und Genugtuungsklage gegen die Gemeinde Wettingen oder den Kanton Aargau erheben. Eine Klage direkt gegen den Lehrer vor Zivilgericht ist nicht möglich. Die Schülerinnen müssen die Gerichtskosten von 800 Franken bezahlen.