Ein Automobilist übersah in Birr ein herannahendes Motorrad. Dessen 52-jähriger Lenker erlitt Beinverletzungen und musste ins Spital eingeliefert werden. Am Dienstagmorgen kam in Auf der A3 bei Zeiningen zudem ein 38-jähriger Zürcher mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich dabei. Er dürfte infolge Übermüdung verunfallt sein.