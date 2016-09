Zum Unfall kam es am Sonntag, um 13.15 Uhr: Der 27-jährige Töfflenker fuhr von Villnachern her in den Kreisel an der Baslerstrasse in Umiken ein. Als er sich bereits im Kreisverkehr befand, bog ein weisses Wohnmobil rechts von ihm, aus Richtung Brugg, ein.

Der Töfflenker musste voll eine Vollbremsung vornehmen, um eine Kollision zu verhindern, wie die Kantonspolizei mitteilt. Dabei stürzte er aber. Der Lenker des Wohnmobils setzte seine Fahrt dagegen ohne anzuhalten in Richtung Bözberg fort.