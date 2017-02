Nach der Kanti hat Co Streiff vorerst die Welt erkundet. Sie war in Dänemark und Schweden, in Israel und in Holland. Das Geld dafür hat sie sich auf der Sihlpost in Zürich erarbeitet oder als Strassenmusikern verdient. In Tel Aviv half sie in einer Jugendherberge und am Rande der Wüste Sinai bei archäologischen Grabungen.

Zwei Monate schuftete sie bei einem Bergbauern und auch in der psychiatrischen Klinik Königsfelden hat sie sich etwas dazuverdient. «Es ging nur so», sagt Co Streiff, «Meine Eltern waren konsequent. Sie finanzierten mir meine Ausbildung, aber nicht meine Reisen.»

Jazz-Exotin und -Pionierin

Gut durchgelüftet und um viele Erfahrungen reicher, begann die junge Frau ein Geografie- und Soziologiestudium, wechselte aber bald auf Psychologie, Soziologie und Ethnologie. «Ich war am Ausprobieren, so richtig befriedigt hat mich das alles nicht.» Die Erfüllung fand sie mehr und mehr in der Musik.

Co Streiff brachte sich im Selbststudium das Saxofonspielen bei, suchte Mitmusiker und stand – als erste Frau in der Szene – bald auf der Bühne. Der Erfolg bestärkte sie darin, ganz auf den Jazz zu setzen. «Ich organisierte selber Projekte und konnte nach und nach auch mit verschiedenen anderen Bands auftreten.» Co Streiffs Talent und vor allem ihre Konsequenz, mit der sie an sich arbeitete und ihr Können immer weiter entwickelte, blieben nicht verborgen. Wurde sie anfänglich als Exotin noch eher fast belächelt, erarbeitete sie sich rasch den Respekt der Szene.

Sie bekam ein Engagement beim legendären Vienna Art Orchestra und wurde von Irene Schweizer entdeckt. Die 76-jährige Schaffhauserin gilt als die beste Jazz-Pianistin in Europa und ist nach wie vor weltweit aktiv. «Ihr verdanke ich viel. Wir sind im Duo aufgetreten und haben zusammen viele grössere Projekte gemacht.» Schweizer/Streiff stehen bis heute regelmässig auf der Bühne.