Für die Ersatzwahl des Vizeammanns in Schupfart hat der bisherige Gemeinderat André Steinacher (SVP) kandidiert. Er hat im ersten Wahlgang das absolute Mehr von 98 Stimmen deutlich übertroffen und wurde von den Stimmberechtigten als neuer Vizeammann gewählt. Steinacher vereinigte 180 von den total eingegangenen 195 Stimmen auf sich. 15 Stimmen gingen an Vereinzelte. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird André Steinacher sein Amt per sofort antreten. Der bisherige Vizeammann René Heiz amtet seit Anfang Jahr als Gemeindeammann.