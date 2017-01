«Alle anderen Regionen im Kanton wären froh um die Voraussetzungen des Fricktals», sagte Landammann Stephan Attiger in seinem Inputreferat zum Thema Raumplanung am Fricktaler Gemeindeseminar. Folgende Indikatoren nannte der Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt: Neben der hohen Wohnqualität und dem Bevölkerungswachstum sei in den letzten Jahren auch die Zahl der Arbeitsplätze gestiegen. Weiter liege das Fricktal unter den Top 3 der Schweizer Wirtschaftsregionen in Sachen Wertschöpfungspotenzial und weise eine überdurchschnittliche Standortqualität auf.

Und: «Das Fricktal verfügt über die weitaus grössten unüberbauten Industrie- und Gewerbeflächen im Kanton», so Attiger. Rund 150 Hektaren sind baureif, weitere rund 50 Hektaren sind bis in fünf Jahren baureif oder gehören zur langfristigen Baulandreserve. Rund 30 Hektaren liegen alleine im Sisslerfeld, das damit die grösste zusammenhängende und freie Industriefläche im Kanton ist.

Auch das sei «vermutlich schweizweit eine einzigartige Ausgangslage», so Attiger. Weiter betonte er: «Die Baulandreserven sind am richtigen Ort.» Nämlich dort, wo die wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte im Richtplan vorgesehen sind. «Deshalb wurden die unüberbauten Flächen auch nicht ausgezont», so Attiger. Trotz der grossen Reserve müsse man aber gerade auch im Sisslerfeld umsichtig planen. «Wir wollen dort keine zufällige Entwicklung.»

Starke Pharma-Branche

Hauptverantwortlich für die Prosperität der Fricktaler Wirtschaft ist die Pharma-Branche, die hier überdurchschnittlich stark vertreten ist. «Das Fricktal hat durch die Pharma-Branche eine klare Positionierung, aber es ist noch kein Klumpenrisiko», so der Landammann. Die Positionierung biete auch eine Chance für die Neuansiedlung von Unternehmen im gleichen Segment oder von Zuliefer-Firmen.

Werden die Industrieflächen im Fricktal überbaut und kommen neue Arbeitsplätze in die Region, könnte dies ein bestehendes Problem akzentuieren: den motorisierten Individualverkehr über die Grenze. Viele Grenzgänger aus dem süddeutschen Raum fahren nämlich mit dem eigenen Auto zur Arbeit.

An den Aargauer Rheinübergängen ist die Zahl der Fahrzeuge pro Tag in den letzten Jahren deutlich angestiegen. 2008 passierten täglich noch knapp 60'000 Fahrzeuge die Aargauer Brücken, 2015 waren es bereits über 75'000. Nur rund 3000 Grenzgänger nützen pro Tag den öffentlichen Verkehr. «Aufgrund der weit zerstreuten Siedlungsgebiete im Schwarzwald ist es aber auch schwierig, ein attraktives öVAngebot bereitzustellen», so Attiger.

Der Kanton Aargau will deshalb prüfen, ob weitere Rheinübergänge nötig sind. «Im Richtplan sind die Standorte Sisseln und Koblenz-Ost als Vororientierungen eingetragen», so Attiger. Nun habe man gemeinsam mit dem Regierungspräsidium in Freiburg im Breisgau ein Projekt angestossen, um den Handlungsbedarf zu klären.

In der Diskussion betonte Attiger anschliessend, Ziel sei es, dass das Fricktal attraktiv bleibe, aber dass neue Verkehrs-Durchgangsströme in Nord-Süd-Richtung verhindert werden.