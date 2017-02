Der kälteste Januar seit 30 Jahren hat den Fricktaler Strassen Schäden zugefügt. «Die Temperaturen lagen lange Zeit deutlich unter Null, deshalb war der Boden bis in tiefere Schichten gefroren als in den letzten Jahren», erklärt Fabian Gasser, Projektleiter im Unterhaltskreis IV. Das habe zur Folge, dass es mehr Schäden gegeben habe – vor allem an älteren und bereits geflickten Strassen.

Für die Strassenmeister und Unterhaltsteams bedeutet dies aktuell eine Menge Arbeit. «Wir sind gefordert», sagt Gasser und betont: «Die Flickarbeiten werden unabhängig von allfälligen Sanierungsprojekten gemacht. Schliesslich hat niemand gerne löchrige Strassen.» Jahreszeitbedingt können die Belagschäden und Schlaglöcher allerdings derzeit nur mit Kaltbelag ausgebessert werden. Im Sommer sehe man dann, welche geflickte Stellen halten und wo noch mit Heissbelag nachgebessert werden müsse.

Kaistenberg: Sanierung rückt näher

Die az hat gestern auf einer Tour durchs Fricktal zahlreiche Belagschäden gefunden – arg gerumpelt hat es auf folgenden Strecken.

Die Kaistenbergstrasse musste schon oft ausgebessert werden. Und auch dieser Januar hat ihr wieder zugesetzt. Gemäss Gasser allerdings nicht übermässig stark. Dennoch: Stellenweise weichen die Autolenker auf die Gegenfahrbahn aus, um Schlaglöchern auszuweichen. Neben den Ausbesserungsarbeiten ist auch das Sanierungsprojekt einen Schritt weiter. «Der Regierungsrat hat die vorläufige Projektgenehmigung erteilt», so Fabian Gasser. Der nächste Schritt ist nun die öffentliche Projektauflage. Diese soll in den nächsten sechs Monaten erfolgen.

Auch in Wegenstetten – innerorts auf der Talmatt – hat der Frost Schäden verursacht. Dort steht eine komplette Sanierung der Strasse bevor. Nach Verzögerungen in der Landerwerbsphase ist die Freigabe für die Sanierung vom Kreisel bis zum Ortsausgang Richtung Hellikon mittlerweile erteilt. «Der Baubeginn sollte noch in diesem Frühjahr erfolgen», so Gasser. Gröbere Schäden werden aber dennoch noch ausgebessert. Noch offen ist dagegen, wann die Sanierungsarbeiten am anderen Dorfende ausserorts zwischen Wegenstetten und Schupfart beginnen. «Dieses Projekt befindet sich derzeit in der Landerwerbsphase.» Die Einwendung aus der Projektauflage sei mittlerweile bereinigt.

Auch die Verbindungsstrasse zwischen Zeihen und Hornussen ist als Flickenteppich bekannt. Gemäss Fabian Gasser kamen gestern weitere Kaltbelag-Flicken hinzu. Doch auch hier ist schon bald endgültige Besserung in Sicht: Ebenfalls in diesem Frühjahr beginnen die Sanierungs- und Ausbauarbeiten, die rund zwei Jahre dauern werden.

Haben Sie weitere Beispiele von Rumpel-Strassen? Dann schicken Sie ein Foto mit Ortsangabe an: fricktal@aargauerzeitung.ch