In der Aula Engerfeld werden Rosen verteilt. Die Schüler der Kreisschule Unteres Fricktal, kurz KUF, sind aber nicht etwa Kandidaten beim «Bachelor». Auch wenn sich einige mit ihrer Bücherwahl in romantische und erotische Leseabenteuer gestürzt haben. Nein, heute werden besondere Leseleistungen ausgezeichnet. Hoch im Kurs lag bei den Erst- und Zweitklässlern der KUF — ganz zur Überraschung der Wettbewerbs-Jury — der Bestseller «Fifty Shades of Grey». Ein Buch über Sex, Gewalt und Liebe und wie diese zusammenspielen können. Die Schüler wählten aus knapp 900 Büchern.



Das Wettbewerbssystem des Projekts «Easy Lesewinter» soll Sekundarschüler zum Lesen animieren. Lockstoffe sind iPad-Minis und Shopping-Gutscheine. Die Quote liegt hoch. An der ersten Winterausgabe des Projekts haben rund 230 Jugendliche teilgenommen. Insgesamt ist es bereits das vierte Easy-Leseprojekt an der KUF.



«Es muss wohl die Neugier sein, die sie antreibt, diese Erwachsenen-Bücher zu lesen. Darüber zu sprechen, fiel ihnen dann doch eher schwer», sagt Gabriel Schaffter. Der 27-Jährige studiert Deutsch und Geschichte. Zusammen mit Sofie Sabbioni, ebenfalls Studentin, bildet er die Wettbewerbsjury. Die beiden haben innert zwei Wochen alle Jugendlichen zu den gelesenen Büchern befragt. «Viele umschrieben die Handlung mit ‹sie haben sich verliebt› oder anderen wagen Formulierungen.» Pro Kandidat stand der Jury ein Zeitfenster von 15 Minuten zur Verfügung.



Aber nicht nur «Romantisches», auch Fantasy-Romane und Jugendbuchklassiker wie «Die drei Fragezeichen» wurden oft gelesen. Die Kandidaten sind in zwei Kategorien unterteilt. Die Bezirksschüler hatten die Aufgabe, mindestens zwei Bücher zu lesen. In der zweiten Kategorie wurden die Niveaus Kleinklasse, Real- und Sekundarstufe zusammengefasst. Sie mussten mindesten ein Buch lesen. Bewertet wurde das Leseverständnis. Erfragt wurden unter anderem Charakterbeschreibungen.

Die Rheinfelder Stadträtin und Bildungsbeauftragte, Béa Bieber, begrüsst das Projekt zur Lesekompetenzförderung — «besonders in Zeiten der kurzen Whatsapp-Mitteilungen», betont sie.