Die FDP-Bezirksparteien Laufenburg und Rheinfelden hatten zu dieser Debatte gemeinsam eingeladen. Insofern genoss Regierungsrat Stephan Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, den Rückhalt der eigenen Parteifreunde im Saal.

Als Nicht-Politiker musste sich UBS-Analyst und Immobilienfachmann Claudio Saputelli nicht mässigen, sondern konnte sich weiter aus dem Fenster lehnen und mit Aussagen provozieren wie: «Der Aargau ist am Verarmen.» Und: «Statt sich von Basel oder Zürich immer mehr abhängig zu machen, muss sich der Kanton stärker auf sich selbst verlassen.»

Vorausschauende Planung

Attiger konterte. Betonte, dass man in der Raumplanung die kantonalen Grenzen ausblenden und eher in Wirtschaftsräumen denken sollte. Mit den vielen im Fricktal noch unüberbauten Gewerbe- und Industriezonen gebe es ein «Riesen-Entwicklungspotenzial».

Aber die Politik müsse vorsorgen und tue das auch – mit dem Ausbau von öffentlichem und individuellem Verkehr, mit der Steuerung von Siedlungsströmen und Gewerbeansiedelungen. «Man muss schon heute ganz weit vorausdenken, 2030 ist für uns schon morgen.»

Nicht nach vorn, sondern zurück schaute indes Saputelli. Hätte der Anteil der Pendler in der Schweiz im Jahr 1950 nur 17 Prozent betragen, sei er bis 2000 auf fast 60 Prozent hochgeschnellt – Tendenz steigend. Wohnen und Arbeiten werden sich auch in Zukunft räumlich immer weiter trennen, so der Banker.

Doch der Traum vom Eigenheim, ohnehin nur noch in der Peripherie zu realisieren, sei schon heute für viele ausgeträumt. Die Immobilienpreise seien schier unerschwinglich geworden, auch vor dem Hintergrund eines vergleichsweise geringen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf im Aargau.

Auffangbecken für Zürcher?

«Der Aargau und auch das Fricktal sind zum Auffangbecken der Zürcher geworden, die sich zu Hause keine Immobilie mehr leisten können», sagte Saputelli. Die Folge unerschwinglicher Preise: zunehmender Leerstand.

In Gemeinden wie Rheinfelden und Möhlin, sehr nahe dran an Basel und verkehrlich gut angebunden, sei der Bedarf ausreichend. Dort kann dem Immobilien-Experten zufolge sogar noch mehr gebaut werden.

«Andere Fricktal-Gemeinden aber haben in den letzten Jahren zu viel gebaut. Bei ihnen ist das Risiko grösser.» Von einer Immobilien-Blase aber sprach Saputelli nicht. Dennoch: «Die Preise sind einfach zu hoch.»

Warum es im Fricktal so viele noch unüberbaute Gewerbe- und Industriezonen wie in keiner anderen Aargau-Region gibt, darum ging es in der von Jascha Schneider moderierten Diskussion. Themen waren auch die grenzüberschreitende Verkehrsentwicklung, Kürzungen beim kantonalen Standortmarketing und der Zuzug aus dem Ausland.