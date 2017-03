Diesen Einsatz wird Thomas Senn, Kommandant der Feuerwehr Mettauertal-Gansingen, nicht so schnell vergessen. Vieles war speziell. Schon die Meldung, die bei ihm um 4.36 Uhr einging. «Brand gross in Gansingen» hiess es auf seinem Mobiltelefon und wenige Sekunden später folgte eine zweite Meldung: «Explosionsgefahr».

«Das löste bei mir ein mulmiges Gefühl aus, denn man weiss ja nie, ob es zu weiteren Detonationen kommt», sagt Senn. Kam es «zum Glück» nicht. Es gab zwar noch zwei, drei kleine Knaller. «Doch das dürften die Pneus des Autos gewesen sein, die explodiert sind», mutmasst Senn.

Als die Mannschaft mit ihren Fahrzeugen an der Ausserdorfstrasse eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. «Es war sofort klar: Das Haus ist nicht mehr zu retten. Wir konzentrierten uns deshalb darauf, einen Übergriff auf die Nachbargebäude zu verhindern.» Etwas fiel Senn sofort auf: Sämtliche Aussenwände fehlten. «Normalerweise bricht das Feuer an einer Stelle aus und eine oder mehrere Wände stehen noch», so Senn.