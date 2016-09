Der seit Jahren in Zeiningen wohnhafte Nietlispach ist einer der erfolgreichsten Schweizer Behindertensportler der Geschichte. Im Rollstuhl- und Handbike-Sport hat er fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Insgesamt holte Nietlispach 22 Medaillen an Paralympischen Spielen – zwei Bronzene, sechs Silberne und 14 Goldene. Dazu kommen 20 Weltmeister- und vier Europameistertitel.

Die Aufnahme in die «Hall of Fame» ist für den heute 58-Jährigen trotz all der Erfolge etwas Besonderes – gerade, weil sie nicht nur mit seinen sportlichen Leistungen zu tun hat.

Herr Nietlispach, Sie sind als erster Schweizer in die «Hall of Fame» des Behindertensports aufgenommen

worden. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Franz Nietlispach: Das ist eine sehr grosse Ehre und es war für mich ein guter Grund, um für einige Tage nach Rio de

Janeiro zu fliegen – und all die Athleten und Freunde wieder zu treffen, die ich zum Teil seit meiner ersten Paralympics-Teilnahme in Toronto 1976 kenne. Das sind herrliche Begegnungen. So habe ich einen befreundeten Tischtennisspieler von damals wieder gesehen.

Ist diese Auszeichnung vergleichbar mit Ihren sportlichen Erfolgen von früher – etwa mit den paralympischen Medaillen, die Sie geholt haben?

Nein, vergleichen kann man diese Auszeichnung eigentlich nicht mit den sportlichen Erfolgen. So hatte ich etwa nicht denselben Adrenalinstoss, wie ich es bei meinen Wettkämpfen erlebte. Trotzdem war die Ehrung mit der Übergabe des Trophäe durch Sir Philipp Carvenauch, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, emotional – in einem sehr würdigen und dennoch lockeren Rahmen.

Lange Jahre waren Sie nicht nur als Sportler aktiv und erfolgreich, sondern haben auch für die Anerkennung des Behindertensports in der Schweiz gekämpft. Ist die Aufnahme in die «Hall of Fame» auch eine Würdigung für diesen Einsatz?

Ja, das empfinde ich so. Das ist auch der Sinn dieser «Hall of Fame»: Es geht nicht in erster Linie um die sportlichen Leistungen. Dafür habe ich bereits genügend «return of Investment» – also Würdigung – erhalten. Ich sehe die Auszeichnung vielmehr auch als Anerkennung, dass ich die Entwicklung im Rollstuhlsport vor allem im technischen Bereich über Jahrzehnte mitgeprägt habe.

Es gab eine Zeit, da wollten grosse Schweizer Medien nicht einmal über die Paralympics berichten. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Das war die Zeit so vor rund 40 Jahren. Damals meinten alle, meine Frau müsse mir jeden Morgen helfen, die Hosen anzuziehen. Ich habe das als Herausforderung gesehen, allen zu zeigen, dass Behinderte gar nicht behindert sind. Dass das eigentlich nur ein doofes Wort ist. Jeder hat irgendwo ein Handicap, das er zu überwinden hat. Das sind normale Herausforderungen unseres Lebens.