Seit über 35 Jahren gibt es den Verein Freestyle Team Fricktal. Einst wurde er als Plausch in der Wegenstetter Skihütte gegründet. Heute zählt er rund 120 Mitglieder, gut 20 sind aktiv. Die Besten fahren in der Weltspitze ihrer Disziplin mit, etwa Jonas Hunziker. Das «Freestyle Skiing» umfasst verschiedene Geschicklichkeitsdisziplinen: Die Sportler fahren über Buckelpisten (Moguls), springen auf einer Schanze (Aerials) oder in der Halfpipe Figuren, zeigen auf einer Grossschanze Tricks (Big Air) und fahren auf einem Parcours Contests (Slopestyle). Seit 1992 ist Freestyle olympisch. Grösster Erfolg des Fricktaler Freestyle Teams war der Gewinn der Goldmedaille von Vereinsmitglied Evelyne Leu an den Olympischen Spielen in Turin 2006 in der Disziplin Aerials. (nbo)