Sein Leben spielt im Rampenlicht. Er wechselt die Rollen wie andere in ihre Jeans. Anwalt, Pfarrer, Krankenhaus-Manager, Familienvater, tanzende Putzfrau, Veteran – dies sind nur einige der Charaktere, die er verkörperte. Stephan Bürgi, 50, ist aus Berlin in seine Heimat Frick zurückgekehrt.

Mit Sieben-Tage-Bart und durchgestyltem Seitenscheitel sitzt er dort in einem Café und erzählt von seinem Leben als Schauspieler. Während er erzählt, unterstreicht er mit subtilem Minenspiel und gestenreicher Körpersprache das Gesagte – ein wenig einem Auftritt auf der Bühne ähnelnd.

«Der Bildhauer braucht Hammer und Meissel. Der Schauspieler braucht Stimme, Mimik und Körpersprache», sagt Bürgi und: «Man muss sich in seine Rolle regelrecht hineinfühlen.» Das Bürgi diese Empathie besitzt, bewies er bis Anfang dieses Jahres in der Rolle des strengen Fussball-Bundestrainers Sepp Herberger in der Musical-Millionenproduktion «Das Wunder von Bern».

Doch eins ist für Bürgi klar: «Egal wie sehr ich mich in Herberger hineinversetze, ganz kopieren kann ich ihn nie, weil es immer noch meine Emotionen sind, die als Fundament für meine Darstellung dienen – und nicht die von Herberger.»

Hohe Ansprüche an sich selbst

Steht er auf der Bühne oder vor der Kamera, setzt Bürgi hohe Ansprüche an sich selbst: «Direkt bei einem Dreh schaue ich meine Darstellungen nicht an, sonst besteht die Gefahr, die Figur äusserlich zu gestalten», reflektiert er. Dies hat dann zur Folge, dass die Authentizität verloren geht.

Genauso, wie es ihn anspornt, aus sich das Beste herauszuholen, ist er als Regisseur bemüht, Nachwuchstalente auf eine höhere schauspielerische Ebene zu bringen. Er erinnert sich, wie eine Theaterschülerin neben einer Leiche stand und einen Monolog hielt: «An sich ganz gut. Es wirkte jedoch nicht lebendig – wie einstudiert», erzählt er.

Daraufhin will Bürgi, dass die Leiche während des Monologes unerwartet den Arm bewegt. Im ersten Moment war die Darstellerin perplex, wurde jedoch gezwungen, zu improvisieren. Im Ergebnis wurde sie gelöster, spielte freier und die Szene gewann an Lebendigkeit.

Doch wie schaffte es der Spross der langjährigen «Rebstock»-Wirtsfamilie auf die grossen Bühnen dieser Welt? Mit 13 Jahren wuchs in ihm der Wunsch, Schauspieler zu werden. Nach einer Ausbildung zum Radio- und Fernsehelektriker nutze er die Chance, mit einer Theatergruppe aus Baden in die weite Welt zu ziehen. «Zwar befand sich mein Traumberuf jenseits der Vorstellungen meiner Eltern, sie wollten meinen Weg jedoch nie blockieren», erzählt Bürgi.

Dann, noch vor der Wende, bewirbt sich der damals 22-Jährige an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Ost-Berlin. Als einer aus 2000 Bewerbern erhielt er einen der 25 Plätze. «Wenn ich damals die Aufnahmequote gewusst hätte, dann hätte ich mich wohl nicht beworben», sagt Bürgi mit spitzbübischem Grinsen.

Über die Jahre gereift

In seinem letzten Jahr auf der Schauspielschule kamen die Intendanten aus allen Ecken Deutschlands: «Ich wusste: Jetzt werden die Verträge gemacht. Das war eine ungeheure Drucksituation», erzählt Bürgi. Doch er wusste zu überzeugen und bekam sein erstes Engagement. Dennoch begleiteten ihn zu Beginn seiner Karriere, das eine oder andere Mal Selbstzweifel. «Natürlich stellt man sich die Frage, wenn es mit einem Engagement einmal nicht geklappt hat: ‹Bin ich überhaupt gut genug?›»

Doch während seiner Karriere ist Bürgi gereift – und zwar soweit, um zu wissen, dass eine Absage für eine Rolle nicht zwangsläufig mit Können zusammenhängt. Vielmehr liegt es an vielen anderen Faktoren, wie der Stimmigkeit zwischen den Figuren in einem Stück: «Ich würde kaum für die Rolle des Geliebten einer 1,80 Meter grossen Frau infrage kommen», sagt der 1,73 Meter grosse Bürgi.

Dennoch hat er sich einen Namen gemacht, war in einer früheren Staffel von «Der Bestatter» und ist in der Serie «Familie Dr. Kleist» als Professor Bender in der ARD zu sehen – und er wird gesehen: von rund zwei Millionen Zuschauern.

Privat lieber in der zweiten Reihe

Umso mehr erstaunt die Tatsache, dass er früher als Ministrant in der Messe, vor weitaus weniger Zuschauern, nur ungern vorlas. «Ich stehe fernab der Bühne lieber in der zweiten Reihe», sagt der «BeizBueb», den die «Rebstock»-Zeiten, als er mitanpacken musste und hinter dem Zapfhahn stand, geerdet haben.

Bürgi kehrt ungefähr einmal im Monat in seine Heimat zurück. «Erst seitdem ich in Berlin lebe, habe ich die ländliche Schönheit der unberührten Flecken im Fricktal richtig wahrgenommen», sagt er.