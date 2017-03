Im April 2016 wurde auf dem Eiker Friedhof eine Gedenkstätte für Eltern errichtet, die ihr Kind vor dem sechsten Schwangerschaftsmonat verlieren. «Bisher wurden dort zwei Ungeborene beigesetzt», sagt Gemeindeammann Renate Bitter, die damals die Friedhofskommission präsidierte.

Weil es solch eine Gedenkstätte für früh verlorene Kinder im Fricktal kaum gibt, können dort auch Eltern, die nicht in der Gemeinde wohnen, ihre ungeborenen Kinder beisetzen lassen: «Um dieses Angebot publik zu machen, haben wir in den umliegenden Gemeinden Flyer verteilt», sagt Bitter und schiebt nach, dass das Bedürfnis nach einer solchen Gedenkstätte schon lange vorhanden gewesen sei.

Die Einschätzung von Bitter wurde an der Eröffnungsfeier der Gedenkstätte, an der es sehr emotional zuging, bestätigt. Einige Frauen kamen auf Bitter zu und erzählten ihr aus dem Selbsterlebten, dass es schön gewesen wäre, wenn es bereits schon damals diese Möglichkeit der Trauerverarbeitung gegeben hätte. «Früher war der Verlust eines ungeborenen Kindes ein Tabu-Thema. Die Gedenkstätte steht für eine zeitgemässe Möglichkeit des Abschiedsnehmens», erklärt Bitter.

Eine Fortsetzung im Himmel

Bei der Ausgestaltung der Gedenkstätte habe man darauf geachtet, dass diese nicht zu auffällig und düster wurde – den Kindern angemessen. Dies sei mit der Stele aus hellem Marmor und mit den eingravierten Sternen auch sehr gut gelungen. Die Stele trägt die Inschrift «in Gedenken an unser liebstes Sternenkind – wir werden dich nie vergessen». «Die Gedenkstätte symbolisiert das Licht und das Leuchten eines kurzen Lebens, das seine Fortsetzung im Himmel findet und damit unvergesslich wird», sagt Bitter.

Die Grabstätte für die Angehörigen der frühverlorenen Kinder ist nicht anonym: «Auf Wunsch kann ein Steinstern mit dem eingravierten Vornamen und dem Todestag an der Mauer hinter der Gedenkstätte befestigt werden», sagt Bitter. Bisher wurde dies in ein von zwei Fällen in Anspruch genommen. So wird die Mauer zum Himmel, an dem jedes Kind seinen eigenen Stern hat. Weiter haben die Eltern die Möglichkeit, Blumenschmuck und Gedenkzeichen bei der Gedenkstätte für einen Zeitraum von vier Wochen ab dem Tag der Beisetzung aufzustellen und bis zur Anbringung des Sterns ein kleines Holzkreuz aufzustellen.

«Ich hoffe, die Gedenkstätte trägt dazu bei, dass Eltern leichter über ihre Trauer sprechen und diese besser verarbeiten können», sagt Bitter.