Seit Monaten sucht der Salmenpark in Rheinfelden Mieter für seine Gewerbeflächen. Auch ein halbes Jahr nach der Fertigstellung steht ein Grossteil der Büro- und Ladenflächen in der Überbauung noch leer. Insgesamt sind rund 7000 Quadratmeter zum Verkauf oder zur Vermietung ausgeschrieben.

Der Salmenpark ist damit ein Symbol für die Situation auf dem Gewerbe-Immobilienmarkt: «Besonders bei Grossüberbauungen dauert es derzeit lange, bis die neuen Flächen vom Markt aufgenommen werden.» Zu diesem Schluss kommt eine kürzlich veröffentlichte Studie der Credit Suisse. «Vergleichsweise hohe Leerstände lassen sich vielerorts feststellen», bestätigt Patrick Schnorf, der den Fricktaler Markt für das Monitoringbüro Wüest und Partner beobachtet. Rheinfelden bewege sich, was die Angebotsquote angeht, sogar über dem kantonalen Schnitt. Acht Prozent der Flächen in Rheinfelden sind ausgeschrieben, im Aargau liegt die Quote bei fünf Prozent.

Branchenwechsel in der Altstadt

Die Experten sind sich einig: Der Grund für die Misere auf dem Markt liegt unter anderem in der wirtschaftlich schwierigen Situation, in der die Unternehmen stecken. «Expansionen und Unternehmenswachstum führen in dieser Situation nur selten zu zusätzlichem Flächenbedarf», sagt Annelise Alig von der kantonalen Standortförderung Aargau Services. Besonders hart trifft es den Detailhandel. Hier boomt zwar der Online-Sektor und bringt Umsatz – aber nicht in den Verkaufsflächen vor Ort. Die Region hat ausserdem mit einem weiteren Faktor zu kämpfen: «Das Fricktal ist bei den Verkaufsflächen insbesondere vom Einkaufstourismus über die Grenze betroffen», sagt Alig. «Das kann in gewissen Bereichen auch für das Gewerbe gelten.»