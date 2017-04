Die Asylunterkunft im ehemaligen A3-Werkhof in Frick ist bezugsbereit. Die Container in den Werkhallen sind gestellt, der Gehweg Richtung Dorf ist asphaltiert, die Mittelinsel auf der viel befahrenen Hauptstrasse ist errichtet. Am nächsten Mittwoch werden die ersten Asylsuchenden in Frick erwartet; bei Vollbelegung werden bis zu 180 Flüchtlinge – alles alleinreisende, junge Männer aus Afghanistan, Iran, Irak und Syrien – im Containerdörfli leben.

Bis auf einige Zuckungen der SVP, die Anfang März ein Rechtsgutachten der Universität Zürich aufgeschreckt hatte, ist es ruhig im Dorf, ja: Die Stimmung ist abwartend-positiv. Das Gutachten kam zum Schluss, dass vorsorglich ausgesprochene Rayonverbote problematisch seien. Die SVP befürchtet deshalb, dass das Freibad zu einer Art «Schönwetter-Filiale» für die Asylunterkunft werden könnte. Diese Einschätzung teilen andere Politiker und Leute, die sich im Asylbereich engagieren, nicht.

Positive Grundstimmung

Die positive Grundstimmung zeigte sich auch am Mittwochabend, als weit über 100 Personen am Infoanlass der Kontaktgruppe Asyl teilnahmen (siehe Bericht unten). Gemeindeammann Daniel Suter bestätigt diesen Eindruck: «Die Fricker Bevölkerung steht der Unterkunft grundsätzlich positiv und gelassen gegenüber.»