Dem Planungsverband Fricktal Regio weht eine steife Brise entgegen: Sein Entscheid, er akzeptiere die geplante Windkraftanlage Burg bei Oberhof angesichts der «vom Bundesrat beschlossenen Energiewende» nolens volens, stösst auf harsche Kritik. Es sei die «groteskeste Verlautbarung, die mir seitens eines regionalen Planungsverbandes je vor Augen gekommen ist», wettert Maximilian Reimann in einem Leserbrief.

Der SVP-Nationalrat wirft dem Verband implizit mangelnde Staatskundekenntnis vor und belehrt ihn, nicht der Bundesrat sei die Legislative, sondern das Parlament und letztlich das Volk. Dieses habe den Ausstieg aus der Kernenergie bislang stets abgelehnt und werde sich erst am 21. Mai zum Energiegesetz äussern, jenem Gesetz also, das die Energiewende bringen soll und das die SVP an vorderster Front bekämpft.

Womit auch klar ist: Der Ärger von Reimann ist stark abstimmungspolitisch getrieben. Reimann geht dabei in die Vollen: «In voreiligem Gehorsam und voller Überzeugung, nun müsse auch bei uns die völlig unrentable und naturschädigende Windkraft her, kuscht ‹Fricktal Regio› vor dem Bundesrat.»

Die az konfrontierte den Planungsverband mit den Vorwürfen von Reimann und stellte acht provokative Fragen wie: «Kuscht das Fricktal Regio vor dem Bundesrat?» Oder: «Ist Fricktal Regio noch ernst zu nehmen?», eine Frage, die Maximilian Reimann im Titel seines Leserbriefs aufwirft.