Her Hüsser, das Fricktal ist ein Lebensraum, aber in zwei Bezirke aufgeteilt. Macht dies heute noch Sinn?

Linus Hüsser: Es macht zusehends weniger Sinn. Die Bezirke haben heute kaum mehr eine Funktion. Das war früher anders, da lief viel mehr über das Bezirksamt. Das ging so weit, dass die Einwohner sämtliche Anfragen an den Kanton über das Bezirksamt stellen mussten. (Lacht.) Ich staunte selber, als ich die folgende Geschichte im Archiv fand: Ein Zeiher entdeckte um 1820 eine Quelle und wollte diese als Heilquelle nutzen. Sein Gesuch an den Kanton musste er via Bezirksamt einreichen, worauf der Kanton dem Bezirksamt beschied, dieses solle dem Gesuchsteller ausrichten, dass dieser in Aarau zum Gespräch erwartet werde. Heute geht das zum Glück viel direkter.

Sie sagen: Die Bezirke haben heute kaum mehr eine Funktion. Braucht es da wirklich noch zwei Bezirke im Fricktal? Wäre ein fusionierter Bezirk Fricktal nicht zeitgemässer?

Die Bezirke haben heute im wesentlichen noch zwei Funktionen: Sie bilden den Wahlkreis bei den Grossratswahlen und regeln die Gerichts-Zuständigkeit bei Streitigkeiten. Letzteres könnte man sicher auch anders lösen. Aber als Wahlkreise machen zwei Bezirke Sinn.

Weshalb?

In einem fusionierten Bezirk Fricktal hätte es das östliche Fricktal, insbesondere das Mettauertal, deutlich schwerer als heute, einen Grossrat zu stellen. Die Zentren würden mit ihrer Stimmkraft die kleinen Täler fast erdrücken. Heute fängt dies die regionale Solidarität in den Bezirken auf. Aber ob ein Einwohner von Magden einen Kandidaten im für ihn doch recht fernen Gansingen unterstützt, ist fraglich.