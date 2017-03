Am Dienstag ging bei der Polizei Oberes Fricktal die Meldung ein, dass in Mettau im Gebiet «Mülihalde», unmittelbar hinter der Bushaltestelle «Linde», illegal Abfall entsorgt wurde. Die ausgerückten Polizisten konnten vor Ort zwei Möbelstücke feststellen, die in einem Waldgebiet abgestellt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher diese mit einem Fahrzeug in das Waldgebiet nahe der Hauptstrasse transportiert hat.

Die Polizei Oberes Fricktal sucht Personen, die Angaben zum bislang unbekannten Umweltverschmutzer oder zur Herkunft der Möbel machen können. Personen, die in diesem Zusammenhang Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oberes Fricktal zu melden. Telefon: 062 865 11 33. (az)