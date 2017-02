Eineinhalb Jahre blieb die Küche im Schupfarter Restaurant Schwert kalt. Seit dem 3. September geht es dort wieder heiss zu und her. Denn seit diesem Zeitpunkt schiebt der Sizilianer Salvino Modica die flachen und belegten Teigscheiben in den 400 Grad heissen Steinofen – manchmal im Akkord, denn: «An einigen Tagen mache ich zwischen 70 und 80 Pizzen», sagt er. Knurrende Mägen kommen nicht nur aus Schupfart selbst in das «Schwert», sondern auch aus Mumpf, Stein, Münchwilen, Eiken und Frick.

Wenn er von Mittwoch bis Freitag seine Mittagsmenüs für rund 20 Franken anbietet, ist die Gästezahl jedoch noch recht schwankend. «Läuft es gut, sind es 20. Es gab jedoch auch schon Tage, an denen über die Mittagszeit kein einziger Gast gekommen ist», erzählt Modica. Das Geschäft am Abend läuft hingegen besser. Denn ab 17 Uhr profitiert er besonders von den telefonischen Bestellungen: «Wir haben viele Kunden, die bei uns die Speisen abholen», sagt Modica.

Pasta wird selbst produziert

Um seine Besucherzahl weiter zu erhöhen, setzt der Gastronom auf selbst gemachte Produkte, wie seine Tagliatelle, für die er den Teig herstellt und ihn anschliessend in der handbetriebenen Nudel-Maschine flach walzt. Auch gleichbleibende Qualität ist für ihn ein wichtiges Kriterium. Deswegen hat er seinen Steinofen aus seinem früheren Restaurant in Mailand nach Schupfart importiert. Modica sagt selbstbewusst: «Meine Pizza schmeckt den Leuten tipptop. Viele kommen wieder.» Und im Rückblick auf seine ersten vier Monate im «Schwert» schiebt er nach: «Ich bin sehr zufrieden.»

Mehr als zufrieden ist Jacqueline Thommen, Gerantin des «Piazzas» in Frick. Seit Anfang Dezember werden dort – im neuen Raiffeisenhaus – Panini, Salate, saisonale Gerichte und ein täglich wechselndes Pastagericht angeboten. «Gerade zur Mittagszeit ist bei uns sehr viel los. Einige Male musste ich die Gäste sogar vertrösten, weil kein Platz mehr frei war», erzählt Thommen und schiebt nach: «Wir konnten uns mittlerweile einen beachtlichen Kundenstamm aufbauen. Viele schätzen die gemütliche Atmosphäre.» Auch die Besucherzahlen am Abend von 17 bis 19 Uhr sind in den letzten Wochen angestiegen.

Ein zweiter Koch muss her

Neben den 40 Plätzen im Innenbereich werden – sobald die Temperaturen ansteigen – ebenso viele Plätze auf der Terrasse zur Verfügung stehen. Dann, spätestens ab April, werden auch die Öffnungszeiten von 19 auf 22 Uhr verlängert. Ziel ist es, die Piazza vor dem «Piazza» zu einem Ort der Begegnung mit Wohlfühlcharakter zu machen. Um dies zu erreichen, wird an jedem letzten Freitag von Mai bis Juli ein Gitarrist engagiert werden.

Demnächst soll ein zweiter Koch angestellt werden, denn: «Wir wollen unsere Speisekarte erweitern. Gerade im Hinblick auf die warmen Monate werden wir das Salat-Angebot ausbauen», sagt Thommen.