Es ist noch früh am Morgen, als die az Maria Kym in ihrem Städtli-Kiosk in Rheinfelden besucht. Die Marktgasse ist noch weitgehend menschenleer. Eine ältere Dame geht mit ihrem Hündchen Gassi, ein Kurier eilt mit seinem Paketrolli Richtung Rheinbrücke, zwei Schüler diskutieren eifrig, nein, natürlich nicht über die Hausaufgaben, wie öde ist denn dieser Gedanke. Über ein Mädchen unterhalten sie sich respektive darüber, ob sie A ansprechen soll, wovon B dringend abrät, weil C sonst «stinkig würde».

Raucherwaren an erster Stelle

Auch in den Kiosk, den einzigen im Altstädtchen, verschlägt es erst wenige Kunden. Die meisten kaufen Zigaretten. «Raucherwaren sind nach wie vor einer der Hauptumsatzträger», sagt Kym. Zusammen mit Losen und Presseerzeugnissen. Natürlich spüre sie in der Kasse, dass heute weniger Leute rauchen als vor 10, 20 Jahren. Und auch, dass etliche ihre Zigaretten in Deutschland kaufen, wo sie aktuell rund 25 Prozent günstiger sind. Verändert habe sich, so Kym, zudem das Einkaufsverhalten: «Die Jungen sind nicht mehr einer Marke treu, sondern kaufen immer jene Zigaretten, die gerade am billigsten sind.»

Ein Kunde betritt den Laden. Mitte 30, Banker-Style, Gel im Haar, teure Schuhe. «Habanna 5, die Kleinen.» Kym holt ein Päckchen. «Och, ich nehme gleich zwei», sagt er und fügt, während Kym nochmals zum Gestell läuft, an: «Pardon, dass sie nun zweimal laufen müssen.» – «Macht nichts», entgegnet Kym in ihrer stoischen Art. «Bewegung tut mir gut.» Wieder lachen beide.

Die Kioskbetreiberin mag Menschen, das spürt man sofort. Sie liebt den Kundenkontakt, liebt die meist kurzen Gespräche. Manchmal kämen auch Leute vorbei, Stammkunden und Fremde, weniger um etwas zu kaufen, als um zu reden, um zu erzählen, um ihr Herz auszuschütten. «Ich schätze den Austausch sehr. Aber ich muss mich auch abgrenzen. Sonst belasten mich gewisse Gespräche zu sehr.» Vor allem dann, wenn es um Krankheit und Schicksalschläge geht.

Das Auskunftsbüro

Ein Paketkurier kommt schnellen Schrittes in den Städtli-Kiosk. Ohne Paket. Ohne Kaufwunsch. Er ist im Stress. «Wo finde ich die Kupfergasse?» Kym lässt sich vom Sturm-und-Drang-Zeitgenossen nicht aus der Ruhe bringen. «Gleich da vorne links.»

Maria Kym hilft gerne, wenn sie kann. «Als Kioskbetreiberin muss man zuvorkommend und hilfsbereit sein», sagt sie, blickt sich in ihrem Städtli-Kiosk um. Sie nickt, als wolle sie sagen: Kommt gut, ist gut. Und, ja, gemütlich ist es wirklich, ihr 50-Quadratmeter-Reich. Die Auswahl ist für einen Kiosk beachtlich. Zeitungen, Zeitschriften, Raucherwaren, Souvenirartikel («einige liess ich extra herstellen»), Getränke, Glacen, Süssigkeiten – und jede Menge Schleckwaren. Im Offenverkauf. Kym schmunzelt. «Die sind längst nicht nur bei Kindern beliebt.»

Fast wie in einem Theaterstück, wo der Darsteller hinter der Bühne auf sein Stichwort wartet, betritt eine jüngere Frau die Szene. Ende 20, dunkle Haare, grosse Brille, Stöckelschuhe. «Ein Parisienne Soft», sagt sie und während Kym sich umdreht und eine Packung aus dem Gestell holt, nimmt die Dame einen «Coci-Frosch» aus dem Behälter und legt ihn auf die Ablage. Und noch einen. Und noch einen. «Für das Gemüt», sagt sie, zahlt, steckt Zigaretten und zwei Bonbons in ihre Manteltasche, das dritte direkt in den Mund. «Die mochte ich schon als Kind.» Kym schmunzelt.

Sie erinnert sich noch gut an jenen Tag im Frühjahr 2003, als sie für ihr Gemüt zum Kiosk beim Restaurant Salmen schlurfte, ein Päckchen Zigaretten verlangte und sich mit der Verkäuferin noch kurz unterhielt, über dies und jenes, nichts besonderes, ein belangloses Gespräch, so wie man es eben am Kiosk führt.

Da sagte ihr die Verkäuferin, en passant, dass der Kiosk dichtmache, leider, weil sich die K-Kiosk-Gruppe aus dem Altstädtchen zurückziehe. Mangelnde Rendite und so. «Weshalb nicht einen eigenen Kiosk führen?», fragte sich Maria Kym und wenige Tage später war aus der Frage eine Gewissheit geworden. «Warum nicht einen eigenen Kiosk führen!»

Menge statt Marge

Nicht als Subunternehmerin, nein, das wollte Kym nicht, sondern sie wollte ihn auf eigene Rechnung betreiben. «Ich bin so viel freier in der Auswahl der Produkte und der Preisgestaltung», sagt Kym, zeigt auf den Getränkekühler. Bei ihr kostet die Halbliterflasche Cola 2.20 Franken; bei einem K-Kiosk muss man zwischen 3.50 und 4.50 hinblättern. «Mir ist lieber, ich verkaufe die Ware, statt die maximal mögliche Marge herauszuholen.» Hohe Preise kämen im Städtli nicht gut an, ist sie überzeugt. Weil bei ihr doch auch viele Anwohner einkaufen und weil die Grenznähe die Menschen preissensitiv macht. Kym lacht. «Es kommt hie und da vor, dass ein Tourist mich fragt: Sind sie sicher, dass das so viel kostet?» Er meint dann weniger «so viel», also «so wenig».

Eine Dame mittleren Alters, vif, bebrillt und perfekt gekleidet, kommt mit drei Zeitschriften an die Kasse. Einmal Yellow-Press, einmal Frauenmagazin, einmal Häkel-Heft. Häkeln? «Das ist wahnsinnig in», wird Kym später sagen, wenn die Kunden den Laden verlassen hat. Näh- und Strickzeitschriften sind nicht minder gefragt. «Auch Titel wie ‹Landliebe› verkaufen sich extrem gut.»

Maria Kym gibt die Beträge in die Kasse ein, rechnet, wie stets, im Kopf mit. «Hm», sagt sie sie nur, beäugt den Kassabon, geht die Beträge durch. «Es stimmt schon. Ich habe im Kopf falsch zusammengerechnet.» Die Dame streckt ihr eine Zwanzigernote entgegen, nickt. «Mein Kopf macht beim Rechnen auch alles falsch.» Gelächter.

Nach sechs Jahren verlegte Kym den Kiosk 2009 vom «Salmen» an die Marktgasse 8. Hier ist er mehr Laden denn Kiosk. «Ich fühle mich ausgesprochen wohl hier», sagte sie. Den Kiosk betreibt sie heute mit zwei Teilzeitmitarbeiterinnen. «Reich wird man dabei nicht», räumt sie ein. Aber das sei auch nicht das Zentrale. Die Hauptsache sind für sie die Menschen, ihre Kunden. «Es braucht schon eine gehörige Portion Idealismus, um einen Kiosk zu führen.» Herzblut auch – und einen langen Schnauf. «Für Wenig-Arbeiter ist dieser Beruf nichts.»

Nachfolger gesucht

Maria Kym, 63, hat diesen Schnauf, nach wie vor. Doch sie möchte noch etwas vom Leben haben, etwas erleben, nicht nur Arbeit, und deshalb will sie in einem Jahr aufhören. Sie hofft, dass sie bis dahin einen Nachfolger gefunden hat, der den Kiosk weiterführt, einen solchen Nicht-wenig-Arbeiter, der mit ebenso viel Herzblut zur Sache geht wie sie. «Es braucht einen Kiosk im Städtli», ist sie überzeugt.

Ein Nachfolger müsse dienstleistungsorientiert sein, Erfahrung im Detailhandel mitbringen, sich bewusst sein, dass man mit einem Kiosk nicht Millionär werde, es sei denn man gewinne selber im Lotto. Und vor allem eines muss er: «Menschen mögen.»