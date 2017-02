Die Kollision ereignete sich am Montag um 19.10 Uhr auf der A3 bei Mumpf. In Richtung Basel fahrend war der Lenker eines blauen Tesla gerade dabei, einen Lastwagen mit Anhänger zu überholen. Als sich das Auto etwa in der Mitte des Anhängerzugs befand, schwenkte dieser plötzlich nach links, wie die Kantonspolizei mitteilt. Dabei drückte er das Auto gegen die Mittelleitplanke.