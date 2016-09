In der Bildergalerie sind eine Handvoll Lächeln – das jeweils nächste Bild zeigt gleich die Auflösung.

Nun lächeln sie wieder um die Wette, die Damen und Herren Grossrats-Kandidaten. Es gibt derzeit kaum einen Kandelaber im Fricktal, an dem nicht ein Wahlgesicht prangt, an dem nicht ein Wahlhungriger ruft: «Friss mich, wähl mich!»

Ich gebe es zu: Ich fühle mich derzeit arg unwohl bei der Vorstellung, im Auto unterwegs zu sein und dabei in der Nase zu bohren (was ich natürlich nie tun würde). Denn wo ich auch gehe und stehe – ich werde beobachtet, stehe zum Teil Auge in Auge einem Menschen gegenüber, der von mir nur eines will: meine Stimme. Und, ja, auch das gebe ich zu: Ich fühle mich etwas verfolgt (nein, ich leide nicht an Paranoia) und genötigt, auch Gesichter ansehen zu müssen, in die ich eigentlich gar nicht blicken möchte.

Doch was macht es aus, dass ich gerne (oder eben nicht) in ein Gesicht blicke? Es sind vier Kriterien: Der persönliche Bezug – Gesichter, die ich kenne, haben bei mir einen Pluspunkt – oder Minuspunkt, wenn ich den Abgebildeten nicht mag. Dann kann es durchaus vorkommen, dass ich im Auto sitze und bei der Vorbeifahrt denke: «Depp!» Je nach Häufung der Plakate des Betreffenden hört sich dann das wie ein Tremolo an: «De,De,De,Depp.»