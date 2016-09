Astrid Schreiber redet mal laut, mal leise, dann mit vielen Gesten. Sie weiss genau, wie sie mit den jeweiligen Personen umgehen muss. Sie hat, wie alle hier, ein Namensschild an ihrer Bluse befestigt – eine rücksichtsvolle Massnahme mehr für die oft an Demenz leidenden älteren Menschen.

Drei weitere Freiwillige vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Aargau tauschen sich angeregt mit Angehörigen aus, wischen den verschütteten Sirup auf oder hören einfach nur der Frau zu, die lebhaft, aber in sich zusammengesunken von früheren Tagen erzählt. Es ist offensichtlich, dass diese Frau vergessen hat, wie alt sie ist; sie lebt in einer anderen Welt, aber das stört hier niemanden.

Wie eine Familie

Das Motto lautet: «Ist doch alles kein Problem!», sagt die Frau eines Tagesstätte-Besuchers. Das schätzen viele Angehörige. Die Atmosphäre im Haus ist familiär, es werden Beziehungen aufgebaut, Austausch steht an erster Stelle. Man merkt schnell: Hier geht es nicht um medizinische Versorgung, es geht um Wohlbefinden.

Der Morgen in der Tagesstätte wird um 9 Uhr bei Kaffee und Brot eingeläutet. Auf dem Tisch wird das Tagesthema verkündet. Momentan stehen Salzkristalle und verzierte Salzteig-Figuren neben Kaffeekanne und Kuchentellern. Das Programm am Morgen fördert, regt an und macht auch müde.

Eine Woche im Monat wird gemeinsam zu Mittag gekocht, an den restlichen Tagen liefert das Alterszentrum Bruggbach Frick das Essen. Die Mittagspause dauert bis 14 Uhr oder länger.

Auch jetzt liegt noch eine Frau auf einem der Sofas und schläft tief und fest.

Klein, aber fein

Am Nachmittag werden Spaziergänge gemacht, es wird gesungen, gebastelt. Jass-Runden gehören zum Wochenprogramm. An schönen Tagen ist der grosszügige Garten ein beliebter Rückzugsort. Mit Liegestühlen, Gemüsebeet und Bäumen liegt der lauschige Ort hinter dem Haus.

Ein Zaun grenzt das Grundstück von den Nachbarshäusern ab, hilft aber auch, die Besucher nicht aus den Augen zu verlieren. Viel Freiheit mit der nötigen Sicherheit.