Welche Rolle spielt die Entlöhnung?

Schreyer: Sie ist sicher ein Faktor. Die Entschädigung muss den Aufwand abgelten. Das grössere Problem sehe ich allerdings im Zeitfaktor. Viele Unternehmen sind heute nicht mehr bereit, ihren Mitarbeitern Zeit für ein öffentliches Amt einzuräumen. Das führt dazu, dass der Pool derer, die man für ein Amt fragen kann, extrem klein wird. Hier sind die Unternehmen gefordert, denn auch sie profitieren von einem funktionierenden Gemeinwesen.

Sie sind zufrieden mit Ihrer Entschädigung?

Schreyer: Ja, sie stimmt für das 30-Prozent-Pensum.

Heiz: Wir haben die Saläre vor rund sechs Jahren angepasst. Wir gingen damals schon von den Werten aus, welche die Gemeindeammänner-Vereinigung heute empfiehlt, also von rund 110 000 Franken für den Ammann, auf ein 100-Prozent-Pensum hochgerechnet. Das war doppelt so viel wie bisher. An der Gemeindeversammlung gab es dann einige Wortmeldungen – alle äusserten sich positiv.

Ein Gedankenspiel: Herr Heiz, wären Sie gerne Ammann von Magden.

Heiz: Selbstverständlich.

Was wäre einfacher?

Heiz: Die finanzielle Situation. Der Handlungsspielraum wäre bedeutend grösser. Ich hätte aber gleichzeitig auch Respekt vor der Anforderung, den Dorfinnenraum weiterzuentwickeln. Das ist in Magden sicher komplexer als bei uns in Schupfart. Im Berufsleben gibt es ja die temporären Funktionswechsel (lacht). Wir können ja auch mal tauschen, André.

Schreyer: (lacht) Ich weiss nicht so recht.

Weil Sie, Herr Schreyer, schreiend davonrennen würden, wenn Sie als Gemeindeammann von Schupfart angefragt würden?

Schreyer: Nein, das würde ich nicht. Aber ich würde das Amt jetzt nicht annehmen, weil ich die Gemeinde heute, also von aussen, nicht beurteilen kann. Wenn ich allerdings vor 18 Jahren nach Schupfart statt nach Magden gezogen wäre, dann könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass ich nun im Gemeinderat sässe.

Heiz: Gerade ein Dorf wie Schupfart muss man kennen. Hier kennt jeder noch jeden. Es ist wichtig, dass man verwurzelt ist. Und es braucht seine Zeit, bis ein Auswärtiger als Einheimischer gilt.

Ein Unterschied ist die Finanzstärke. Sind Sie neidisch auf Ihren Magdener Kollegen?

Heiz: Neid bringt nichts. Wir versuchen, mit den Mitteln, die wir haben, das Maximum herauszuholen. Wir haben zwar eine hohe Pro-Kopf-Verschuldung, aber dafür auch einen Gegenwert: Eine Infrastruktur, die in Ordnung ist.

Die Finanzen waren ein Grund, dass Mumpf, Obermumpf und Schupfart mit Stein fusionieren wollten. Der Plan scheiterte am Nein aus Stein. Was nun?

Heiz: Das Nein war eine grosse Enttäuschung und eine Fusion wird in einigen Jahren sicher wieder ein Thema sein. In den nächsten drei, vier Jahren werden wir aber sicher kein neues Projekt angehen. Das käme nicht gut an (lacht). Auf Bundesebene gilt ja der Grundsatz der sieben Jahre: Alle sieben Jahre kann man die gleiche Vorlage bringen; irgendeinmal ist die Bevölkerung müde und sagt Ja. Wir wollen nicht durch Ermüdung zu einem Zusammenschluss kommen, sondern durch Überzeugung.

Wie wird die Gemeindelandschaft in 20, 30 Jahren aussehen?

Schreyer: Es wird deutlich weniger Gemeinden geben. Denn gerade kleine Gemeinden werden sich zusammenschliessen müssen, da sie keine Behördenmitglieder und Verwaltungsangestellten mehr finden werden. Der Kanton arbeitet heute mit Anreizsystemen und macht Druck; er wird diesen Druck weiter erhöhen. Gemeinden in unserer Grösse sind nicht gefährdet.

Heiz: Der Kanton will die kleinen Gemeinden nicht am Tropf halten. Er wird die Rahmenbedingungen für die kleinen Gemeinden weiter verschärfen. Gemeindezusammenschlüsse machen aus meiner Sicht auch Sinn. Sie müssen allerdings von unten wachsen und nicht von oben aufoktroyiert werden.

Die Finanzen sind eine der Stärken der Gemeinde Magden. Was ist ihre Schwäche?

Schreyer: Nach dem Einzonungs-Stopp, den die Gemeindeversammlung beschlossen hat, haben wir kaum mehr bezahlbaren Wohnraum. Der wird noch enger werden. Das zeigt sich heute schon; wir haben erstmals seit vielen Jahren einen Rückgang bei der Einwohnerzahl. Das ist heute nicht dramatisch, könnte aber mittelfristig zu einem Problem werden.

Wie steuert die Gemeinde dagegen?

Schreyer: Wir werden in drei bis fünf Jahren mit dem einen Teil der Einzonungen wieder an den Souverän gelangen.

Das tönt nach der oben beschriebenen Zermürbungstaktik.

Schreyer: Nein, das ist es nicht. Wir haben dem Souverän an der Gemeindeversammlung offen gesagt, dass wir die Einzonungen gestaffelt wieder vorlegen werden.

Was ist – neben den Finanzen – die Schwäche von Schupfart?

Heiz: Wir hätten gerne ein paar Einwohner mehr. Wir hatten im letzten Jahr zwar einen Schub dank einem Bauernhaus, das zu Wohnungen umgebaut wurde. Doch damit hat es sich. Unser Bauland ist fast aufgebraucht und das wenige, das noch da ist, wollen die Besitzer nicht freigeben. Ich würde es wohl auch nicht gerne hergeben, denn Bauland ist heute eine sehr gute Kapitalanlage.

Der neue Finanzausgleich ist beschlossene Sache. Freuen Sie sich darauf?

Schreyer: Nicht wirklich, er ist für uns ein rechter Brocken. Wir haben in absoluten Zahlen die dritthöchste Erhöhung im ganzen Kanton. Das tut weh. Ob wir den Steuerfussabtausch von drei Prozent machen können, ist noch offen. Wir haben uns im Vorfeld nicht allzu laut gewehrt, weil es uns gut geht und weil wir solidarisch mit finanzschwächeren Gemeinden sein wollen.

Heiz: Vielen Dank, Magden! Wir sind einer der Profiteure des neuen Finanzausgleichs. Wir bekommen mehr Geld. Wir sind noch in Klärung, ob wir den Steuerfussabtausch vornehmen können, oder ob wir ihn aufgrund von anstehenden Projekten stehen lassen und somit der Gemeindeversammlung eine Steuererhöhung beantragen müssen.

Zum Schluss die «Wunschfrage 2.0»: Was wünschen Sie, Herr Heiz, Magden und seinem Ammann?

Heiz: Viel Freude im Amt und ein gutes Gelingen bei allen aufgegleisten und künftigen Projekten.

Schreyer: Danke. Ich wünsche Schupfart, dass es die Dorfgemeinschaft bleibt, die es heute ist, und die zukünftigen Herausforderungen miteinander löst. René Heiz wünsche ich viel Freude bei der Aufgabe – und möglichst wenige Anfeindungen aus dem Dorf.