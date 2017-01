Die Sissler hatten im vergangenen Jahr viel Freude an den Sportlern aus dem Dorf. Vor allem die Tischtennisspieler waren 2016 bei Kantonalen, Nordwestschweizerischen und Schweizer Meisterschaften erfolgreich. Gemeindeammann Rainer Schaub ehrte zudem Pontoniere und Karateka aus dem Dorf, die mitunter bei internationalen Wettbewerben vordere Plätze belegten.

Ein weiteres Mal wurde mit Livia Schmid eine erfolgreiche junge Kunstturnerin aus Sisseln geehrt, die beim Neujahrsapéro am Sonntagnachmittag in der Turnhalle aber nicht anwesend war.

Anwesend waren indes rund 150 Bürger. «Ich bin überwältigt von der grossen Resonanz auf die Einladung», freute sich Schaub. Er blickte in seiner Ansprache in die Zukunft, in ein 2017 «mit unglaublich vielen Unsicherheiten» – global und auch in der Gemeinde selbst. «Wir stehen vor einem extrem spannenden Jahr und freuen uns die neuen Themen», sagte der Ammann.

Neu war in diesem Jahr auch das Prozedere für die Wahl des «Sissler 2017». Wurde dieser in früheren Jahren durch den in einen Dreikönigskuchen eingebackenen König ermittelt, war es am Sonntag ein Losverfahren.

Dabei fiel das Losglück auf Mirjam Mühlemann, die sich über eine Flasche Champagner und einen Gutschein freuen konnte. Denn auch das Geschenk war neu: Der früher mit der Wahl verbundene Preis, die Gratis-Teilnahme an sämtlichen Sissler Anlässen, wurde 2017 nicht mehr vergeben. Auch den Dreikönigskuchen-Brauch hielt die Gemeinde für nicht mehr zeitgemäss. (hcw)