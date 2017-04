Nach mehr als zehnjähriger Schulleiter-Tätigkeit an der Primarschule Laufenburg ist Judith Zürcher in den Ruhestand getreten. Dies teilt die Laufenburger Schulpflege mit. Zürcher hat die Primarschule Laufenburg und Sulz in den vergangenen Jahren massgeblich mitgeprägt.

Zusammen mit der Schulpflege und dem Kollegium habe sie «die Schule nachhaltig entwickelt und ihr ein eigenes Profil gegeben», heisst es in der Mitteilung weiter.

Projekte in ihrer Schulleitungs-Zeit waren der Weg von der Kleinklasse zu altersdurchmischten Klassen, der Unterricht im Wald oder der neue Pausenplatz in Laufenburg. Verabschiedet wurde die langjährige Schulleiterin an einer Feier von den Schülerinnen und Schülern. Als Schlusspunkt wurden 180 bunte Ballone mit guten Wünschen auf ihre Reise geschickt.

Erfahrene Nachfolgerin

Die Nachfolge von Judith Zürcher hat Simone Ackle Lüchinger angetreten. Damit hat eine erfahrene Schulleiterin die Verantwortung für die Primarschule Laufenburg übernommen. In einem Vollzeit-Pensum führt Ackle Lüchinger künftig sowohl den Schulstandort Laufenburg wie auch den Standort Sulz der Primarschule Laufenburg. (AZ)