Kommt es zur Fusion der Raiffeisenbanken aus Möhlin und dem Wegenstettertal, entsteht neu die Raiffeisenbank Unteres Fricktal mit Hauptsitz in Möhlin.

«Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Trotzdem sind einige Mitarbeiter verunsichert, weil noch nicht klar ist, wo und wie sie ihre Arbeit ausführen», sagt Marc Meier, Vorsitzender der Bankenleitung ad interim. Der Verwaltungsrat versichert, dass es im Rahmen der Fusion zu keinen Schliessungen von Filialen kommen wird.

Das Vertrauen ist verloren

Fusionsgegner und Rechtsanwalt Jascha Schneider stellt die Glaubwürdigkeit des Verwaltungsrates infrage und wirft diesem vor, nur die Interessen der Raiffeisen Schweiz zu vertreten: «Ich vertraue ihnen nicht mehr. Die Genossenschafter der neuen Bank werden mehrheitlich aus Möhlin sein, ebenso wie die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Bankleitung.

Was ist dann der Grund, in einigen Jahren noch eine Filiale in Wegenstetten zu betreiben oder in der Region Projekte finanziell zu unterstützen? Schneider erntet für seinen Beifall den Applaus des Plenums.

Ein weiterer Versammlungsteilnehmer bemerkt kritisch: «Wenn die Raiffeisenbank Wegenstettertal fusioniert, dann leidet ihr Genossenschaftscharakter. Wieso sollte ich dann noch Kunde bei ihr sein und nicht zu einer anderen grossen Bank wechseln, bei der die Konditionen günstiger sind?»