Bauaufträge für Werkstatt, Silo, Seilbahn und Verladeanlage in Frick brachten in der Krisenzeit zusätzlich willkommene Arbeit und Verdienst in die Region. Bis zur Inbetriebnahme der Seilbahn transportierten Lastwagen das Eisenerz zum Bahnhof Frick. Den wirtschaftlichen Höhepunkt erreichte das Bergwerk 1941 mit einem Eisenerz-Ausstoss von rund 211 000 Tonnen.

Zäsur nach Zweitem Weltkrieg

Nach 1945 brach der Erzabsatz ein, insbesondere aufgrund des Umstands, dass kein Eisenerz mehr ins Ruhrgebiet geliefert werden konnte. Ebenso sank die Zahl der Mitarbeiter. Dank des einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwungs fanden viele Bergwerkarbeiter neue Stellen, nicht zuletzt in der Chemie.

Das Bergwerk, das im Zeitraum von 1937 bis 1945 beachtliche 572 000 Franken an Steuern abgeliefert hat, gelangte 1945 an den Kanton mit der Bitte, die Steuern um 75 Prozent zu reduzieren. Dem Begehren wurde stattgegeben, indem man offensichtlich der Argumentation folgte, dass der in Kriegszeiten so wichtige Industriezweig allenfalls rasch wieder aufgefahren werden könnte.

Hochfliegende Pläne

Im Jahr 1948 beschäftigte die Jurabergwerke AG bloss noch 35 Mitarbeiter, wovon 15 aus Italien. Italienische Mineure übernahmen zunehmend die Arbeit im Stollen.

Ungeachtet des Absatzrückgangs hegte man bei der Jurabergwerke AG grosse Pläne. So sollte im Gebiet Ebnet in Frick eine Verhüttungsanlage erstellt werden – ein Projekt, das primär aufgrund des enormen Wasserbedarfs für den Betrieb scheiterte. Die Planung eines Schmelzwerks auf dem Sisslerfeld liess sich ebenfalls nicht realisieren, obwohl ab 1948 grosse Ländereien, insgesamt 25 Hektar, gekauft worden waren. Heute stehen Chemiewerke auf diesem Boden, wo einst die Ansiedlung einer Schwerindustrie geplant war.

Die Ausstellung mit grossformatigen Fotos aus der Bergwerkszeit illustrierten die Ausführungen von Historiker Hüsser. Die Aufnahmen, die aus vielerlei Quellen stammen, stiessen bei der Besucherschar auf grosses Interesse und lösten manches Gespräch aus.

Arbeiten wie vor 75 Jahren

Die sehenswerte Ausstellung kann jeweils am ersten Sonntag im Monat bis und mit Oktober von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. Als besondere Anlässe werden der 2. Juli (Folklore im Stollen) und der 1. Oktober (Arbeiten wie vor 75 Jahren) gestaltet.