Die Narro-Altfischerzunft Laufenburg führt ihre Geschichte auf ein von Herzog Leopold III. 1386 gewährtes Privileg zurück. 1924 wurde die Zunft in ihrer modernen Form geschaffen. Sie zählt derzeit 49 Zunftbrüder in der mehreren Stadt (Laufenburg/CH) und 70 in der minderen Stadt (Laufenburg/D). Zunftmeister sind René Leuenberger junior (Mehrere) und Claus Epting (Mindere). Der jährliche Hauptbott wird abwechselnd bei den Mehreren oder den Minderen abgehalten.