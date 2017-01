Viermal hat der heute 27-jährige Zeininger Stefan Freiermuth das Basler Brysdrummle schon gewonnen, davon dreimal in Serie. Nach zwei Jahren Pause ist er nun am Wochenende wieder angetreten und hat am prestigeträchtigen Wettbewerb den zweiten Rang erreicht.

Herr Freiermuth, wie sind Sie

mit Ihrem Abschneiden am Brysdrummle zufrieden?

Stefan Freiermuth: Mein Vortrag ist mir nicht optimal gelungen. Aber es war dennoch eine gute Leistung. Ich bin sehr zufrieden und kann mit dem zweiten Rang gut leben.