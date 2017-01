Da war die Welt noch in Ordnung: Heidi, das kleine Mädchen aus den Bergen, hat die Hollywood-Stars samt und sonders in den Schatten gestellt. «Heidi» war in Fricks Monti im letzten Jahr der erfolgreichste Film. «Und das, obwohl wir den Film bereits seit Mitte Dezember 2015 im Programm hatten und ihn deshalb etliche schon gesehen hatten», sagt Philipp Weiss, der Fricks Monti zusammen mit Partnerin Martina Welti seit 1992 führt.

«Heidi» war in Frick mit 16 Wochen lange im Programm – und stand für das Kino-Programm 2016: Unter den fünf meistbesuchten Filmen in Fricks Monti figurieren mit «Heidi», «Ice Age 5», «Zoomania» und «Pets» vier Familienfilme. Als erster Nicht-Familienfilm rangiert «Me Before You» auf Platz 5.

Die Fricker sind damit familiärer unterwegs als die Rest-Schweiz: Auf der nationalen Hitliste rangierte «The Revenant» zuoberst in der Zuschauergunst – in Frick schaffte es der Rückkehrer, ein brutaler Western-Thriller mit einem brillanten Leonardo DiCaprio, lediglich auf Platz 16. Die Differenz erklärt sich Weiss zum einen mit unterschiedlichen Präferenzen von Stadt und Land. Dennoch hat auch ihn überrascht, dass es der Film an die Spitze der Schweizer Hitliste geschafft hat.

Einen weiteren Grund, dass der Film in Fricks Monti auf mässig Resonanz stiess, sieht Weiss darin, dass der Film bei ihm nicht als Schweizer Premiere lief. «Wenn ich einen Film als Schweizer Premiere zeigen kann, wirkt sich das stets positiv auf die Zahl der Besucher aus», sagt Weiss.

Schweizer Premieren sind wichtig

Der Kinobetreiber versucht denn auch, die grossen Filme wenn immer möglich als Schweizer Premieren zeigen zu können – und schafft das meist auch. Wie macht er das als doch eher kleines Landkino? Weiss schmunzelt. «Ich habe in all den Jahren ein gutes Beziehungsnetz aufgebaut. Die Filmverleiher schätzen mich als zuverlässigen Partner.» Ein Vorteil für Weiss ist auch, dass er in der Region keine direkte Kinokonkurrenz hat: Die nächsten Lichtspielhäuser befinden sich in Brugg, Aarau und Basel. «Das gibt mir auch Freiheit bei der Gestaltung des Programms», so Weiss.

Gerade die Auswahl der Filme ist für ein Kino mit nur einer Leinwand, wie es Fricks Monti ist, matchentscheidend. Setzt Weiss auf den falschen Film, bleiben die Zuschauer aus. «Die Filmflut heute ist immens», sagt Weiss, der viel Zeit damit verbringt, Filme zu visionieren und auszusuchen. Pro Woche sieht sich der Cineast zwei bis drei neue Filme an; oft schafft es nicht einer davon ins Programm.

Dass Weiss mit seiner Auswahl richtig liegt, zeigen die Zahlen. Das 2016 sei zwar nicht ans «bombastische Kinojahr 2015» herangekommen, aber besuchermässig doch ein «gutes Jahr» gewesen. Konkreter will Weiss nicht werden. Summa summarum sei er mit dem letzten Jahr sehr zufrieden. «Ich kann auf ein treues Stammpublikum zählen.» Nur der Juni sei schwach gewesen – der Fussball-EM geschuldet.

Der Frauenstreik im Dorf

In diesem Jahr steht kein sportliches Grossereignis auf dem Programm. Entsprechend optimistisch zeigt sich der Fricker Kino- und Restaurantbetreiber. «Das 2017 wird ein gutes Kinojahr», ist Weiss überzeugt – auch, weil etliche Fortsetzungen von Film-Sagas ins Kino kommen, die viele Fans haben. «Fifty Shades Darker» etwa (der letzte Fifty-Shades-Streifen schaffte es 2015 auf Rang 5), «Fast & Furious 8» (2015: Rang 6), «Star Wars: Episode VIII» oder «Pirates of the Caribbean: Salazars Rache» (2011: Rang 1). Die bisherigen vier Fluch-der-Karibik-Filme lockten jeweils zwischen 500 000 und 700 000 Zuschauer in die Schweizer Kinosäle. «Diesmal wird es nicht anders sein», ist Weiss überzeugt.

Auf den neuen Piratenstreifen mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow freut sich Philipp Weiss auch selber. «Johnny Depp spielt die Rolle einfach brillant.» Auf seiner Hitliste ganz oben steht zudem «Die göttliche Ordnung». Hauptfigur dieses Schweizer Spielfilms, der im März ins Kino kommt, ist Nora, eine junge Hausfrau und Mutter. Sie lebt mit ihrer Familie in einem beschaulichen Schweizer Dorf. Mit der Beschaulichkeit ist es jedoch vorbei, als sich Nora 1971 für das Frauenstimmrecht starkmacht. Der Dorf- und Familienfrieden gerät gehörig ins Wanken.