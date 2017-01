Die Szenen erinnern an den Film „2 Fast 2 Furious“, wo Sportwagen Spritztouren in Städten veranstalten. Damit die Räder richtig durchdrehen und das Fahrgefühl sich wie im Film anfühlt, schalten junge, unerfahrene Aargauer Lenker das automatische Fahrassistenzsystem aus. Das Happy End wie im Film bleibt aber aus. Dafür verursachen die jungen Männer Unfälle.

„Wenn die Räder bei 100 km/h durchdrehen, ist das Fahrzeug nicht mehr beherrschbar,“ sagt Rudolf Scherer, Chef der Mobilen Einsatzpolizei im Kanton Aargau, gegenüber dem SRF Regionaljournal Aargau Solothurn. Letztes Jahr registrierte die Kantonspolizei Aargau innert 14 Tagen vier Supersportwagen mit Totalschaden. „Es ist zu einem richtigen Sport geworden“, sagt Scherer.

Wie ein erfahrener Mechaniker gegenüber der az erklärt: "Meistens wird das Electronic Stability Control (ESP) ausgeschaltet. Das ermöglicht, dass die Reifen spulen." Bei vielen Autos könne man diesen mit einem Knopfdruck einfach deaktivieren.

Die Kantonspolizei Aargau will das Treiben der Junglenker nicht einfach hinnehmen. Sie kündet an, in Zukunft mehr Patrouillen an die Treffpunkte der jungen Autofahrer aufzubieten.