Auch Deiss schweigt. Dabei begann für ihn doch alles so schön: 2012 freute er sich noch sehr über das angebotene Mandat im Alstom-Verwaltungsrat. Als Freiburger Ex-Magistrat verwies er gerne auf seine Aargauer Verwandten, die einst für den Vorgänger-Konzern von Alstom BBC gearbeitet hatten. Er verkündete freudig: «Ich habe mir versichern lassen, dass Alstom den Standort Schweiz weiterentwickeln will. Mein Einsatz kommt also auch der Schweiz zugute.»

Damals konnte Deiss nicht ahnen, was auf die Alstom-Belegschaften zukommen würde. Schliesslich machten die Schlagzeilen der geplanten Übernahme durch GE erst ab dem Frühsommer 2014 die Runde. Und Korruptionsvorwürfe, die bis zuletzt immer wieder im Zusammenhang mit dem Alstom-Sitz in Baden genannt wurden, konnte auch Deiss nie ausräumen.

Die Kommunikation über den geplanten Stellenabbau läuft offiziell via GE-Zentrale in Deutschland. Aus Frankfurt folgte am Donnerstagabend die definitive Absage: «Herr Deiss wird sich zunächst nicht äussern können», sagte ein GE-Sprecher.