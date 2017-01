Am 10. Februar gibt es im Zürcher Hallenstadion gleich zwei Gründe, um zu feiern: Während die Swiss Music Awards ihre zehnte Durchführung zelebrieren, blickt DJ Bobo auf sein 25-jähriges Bühnenjubiläum zurück. Der Aargauer begeisterte als Sänger, Tänzer, Komponist und Produzentn nicht nur die nationale, sondern auch die internationale Musikgemeinschaft, wie die Veranstalter am Mittwochmorgen mitteilen.

Für «seine ausserordentlichen Leistungen» wird er nun mit dem Outstanding Achievement Award ausgezeichnet, was den Musiker sehr freut: „Ich bin überglücklich seit 25 Jahren, meinen Traum leben zu dürfen und jeden Tag meine kreativen Gedanken in Musik und Show einfliessen lassen zu können!», lässt er sich in der Mitteilung zitieren..