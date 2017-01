Zu reden gab im Vorfeld ihrer Ernennung der politisch verordnete Lohndeckel von 600 000 Franken für den CEO. Werden Sie öfters darauf angesprochen?

Selbstverständlich ist das auch ein Thema. 600 000 Franken sind absolut gesehen ein grosser Betrag, auch wenn andere Bankchefs in vergleichbaren Banken mehr verdienen. In meinem Umfeld werde ich eher darauf angesprochen, dass der Betrag hoch sei, als tief.

Ihr Vorgänger äusserte Bedenken, dass es im mittleren Kader schwieriger sein werde, die bestqualifizierten Mitarbeiter zu finden und dass sich Headhunter auf die Mitarbeiter stützen.

Der Bankrat und die Geschäftsleitung haben die Vorgaben umgesetzt. Sie haben auf andere Stufen wie im mittleren Kader keinen Einfluss. Mir ist es wichtig, dass die Aargauische Kantonalbank weiterhin eine attraktive Arbeitgeberin ist, die marktgerechte Löhne bezahlen kann. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Nein, wir haben nicht mehr Mühe, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Selbstverständlich sind nicht nur pekuniäre Gründe für die Attraktivität verantwortlich: Wirklich engagierte Mitarbeiter erhält man nur, wenn andere Faktoren stimmig sind.

Sie fanden eine Bank vor, die von Rekordgewinn zu Rekordgewinn geeilt ist. Das stellen wir uns nicht einfach vor. Wie sehen Sie das?

Ich finde es ein Privileg, in eine solche Bank einzutreten und habe Respekt davor, was meine Kollegen heute und in der Vergangenheit geleistet haben. Gleichzeitig stehen wir als Bank vor Herausforderungen. Da gibt es sicher die technologischen Entwicklungen, Stichwort Digitalisierung, die neue Möglichkeiten bieten. Auch das Marktumfeld hat sich verändert: Es treten neue branchenfremde Anbieter in den Markt ein. Ich habe deshalb die ersten Monate genutzt, um an unserer Gesamtbankstrategie zu arbeiten. Dabei ist mir klar geworden, dass der Kunde noch stärker in den Vordergrund gerückt werden muss. Wir wollen uns weiterentwickeln zu einer kundenzentrierten Organisation. Wir haben das in den Mittelpunkt unserer Vision gestellt. Unser Anspruch ist es, Brücken zu bauen, zwischen den Problemstellungen unserer Kunden und den entsprechenden Lösungen.

Das tönt nach einer neuen Strategie?

Ein Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn es sich weiter entwickelt. Selbstverständlich ist da das Thema der Strategie zentral. Die Strategie ist aber nur die Summe vom gewünschten Verhalten jedes Einzelnen. Entscheidend ist unsere Unternehmenskultur. Und die hat wirklich viele Themen fest verankert: das gegenseitige Vertrauen, der Respekt insbesondere gegenüber dem Kunden und auch die Verantwortung. Was ich zusätzlich einbringen will, sind zwei weitere Werte: die Offenheit gegenüber Neuem und die Beweglichkeit. Der Erfolg hat es an sich, dass man manchmal nicht mehr offen ist für eine neue oder bessere Idee. Gleichzeitig macht der Erfolg vielfach so satt, dass man nicht mehr beweglich ist für die Herausforderungen.

Was heisst das konkret?

Schon jetzt sind wir kundenorientiert, aber nicht kundenzentriert. Wir haben begeisterte Kunden. Doch wo wir sicher noch zulegen können, ist, dass man das Wissen über Kunden stärker innerhalb der Organisation teilen kann. Ein einfaches Beispiel: Wenn Sie an einem unserer Bancomaten Geld abheben wollen, dies aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann sind Sie wahrscheinlich frustriert. Das wissen wir aber nicht und können Ihnen auch nicht helfen. Technologisch müssen wir es also schaffen, dass wir diese Information erhalten und Ihnen schnell helfen können. Erst dann haben Sie als Kunde wirklich ein befriedigendes Ergebnis.