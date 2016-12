Wer das Care-Team Aargau besucht, dem wird klar: Hierbei handelt es sich um eine staatliche Institution. Treffpunkt ist das Zeughaus Aarau. Hier hat das Kantonale Katastrophen-Einsatzelement, zu dem das Care-Team gehört, seine Zentrale.

David Bürge (41), Safenwil, ist der Verantwortliche für das Care-Team. Edgar Schaller, 65, Psychotherapeut und zertifizierter Notfallpsychologe FSP, ist Chef Care-Team. Er leitete heute vor einem Jahr den Einsatz in Rupperswil vor Ort. Mit einem Automatenkaffee setzen wir uns an den Tisch, an dem sonst Einsätze besprochen werden.

Woran denken Sie bei «Rupperswil»?

David Bürge: Ein tragisches Ereignis, und ein aussergewöhnliches für das Care-Team. Wir haben zum Glück sehr wenige davon. Von der Brutalität her gab es in den letzten Jahren nichts Vergleichbares.

Edgar Schaller: So etwas hatten wir noch nie. Es hatte eine grosse Vielfalt, im negativen Sinn: Ich erhielt Anrufe von Unbeteiligten, die plötzlich Angst hatten. Andere litten an Flashbacks, schlimme Erlebnisse kamen hoch. Eltern riefen an: Unser Kind kann nicht mehr schlafen oder will nicht mehr zur Schule gehen. Lernende, die nur noch weinten.