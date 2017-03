So wie die 22-jährige Französin Adele Fame, welche in die hohen Kunst der Luftakrobatik an zwei Vertikalseilen, den Strapaten, mit scheinbarer Leichtigkeit und grossem Können neue spannende Elemente einbringt. Noch zwei Jahre jünger ist Geraldine Philadelphia aus Deutschland. Ob wohl ihre Eltern in den 50-er Jahren vom damals grassierenden Hula-Hoop-Fieber gepackt waren, ist unbekannt. Eindeutig ist, dass Geraldine ihre Leidenschaft für Reifen in grösseren Mengen mit Charme und enormem Geschick in eine hinreissende artistischen Nummer verwandelt.

Kraft, Komik und Weltklasse

Gerade mal 16- und 19-jährig sind die italienischen Brüder Andrea und Davide Caveagna. Equilibristisch lassen sie Hand auf Hand die Muskeln spielen. Die unglaubliche Kraft, verbunden mit smarter Eleganz, lässt einem vor lauter Staunen geradewegs der Mund offenstehen. Der 17-jährige Chilene Mikhail Milla hingegen bringt mit den Bällen, Keulen und Ringen, die er hinauf in den Chapiteau-Himmel wirft und wieder auffängt, die Augen des Pubikums gewaltig in Bewegung. Jonglage – auch sie eine uralte artistische Disziplin, die immer wieder aufs Neue zu fesseln vermag. Umso mehr, wenn ein so junger Künstler sie bereits so perfekt beherrscht.

Mehr als andere Zirkusnummern sind Clowns Geschmacksache. Die diversen Auftritte von Chilene Matute Alvarez ziehen sich jeweils arg in die Länge, wobei jeweils das Publikum stark mit einbezogen wird. Mimik und Tonalität von Clown Matute sind ebenso ziemlich begrenzt, wie sein Einfallsreichtum, aber nichts desto trotz erntet er herzhaftes Lachen.

Schiere Atemlosigkeit, schweissnasse Hände und pure Faszination löst die Troupe Zola aus der Mongolei aus, denn schwindelerregend ist ihre Schleuderakrobatik, verbunden mit dreifachem, geschraubtem und einem wunderschön geflogenen vierfachen Salto. Das ist Weltklasse und diese Nummer unbestritten die grosse Sensation schlechthin in diesem Programm.

Nächstes Gastspiel: Vom 15. Bis 19. März gastiert der Circus Nock im Aarauer Schachen. www.nock.ch