Der Aargau lebe in erster Linie von Gewerbebetrieben und KMU, nicht von kapitalintensiven Unternehmen. «Von einer Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer würden jedoch nur Letztere profitieren, das Rückgrat der Aargauer Wirtschaft würde mit der damit einhergehenden Erhöhung des Teilbesteuerungsverfahrens hingegen massiv geschwächt», befürchtet der Gewerbeverband. Klar gegen eine solche Erhöhung hat sich in der «Schweiz am Sonntag» schon Daniel Knecht, Präsident der Aargauischen Industrie- und Handelskammer, ausgesprochen.

Vorlage der Regierung in Arbeit

Der Regierungsrat erarbeitet zurzeit eine Anhörungsvorlage zur Umsetzung der USR III auf kantonaler Ebene. Er wolle die Steuerreform als Chance nutzen, den Kanton Aargau im Standortwettbewerb mit den anderen Kantonen und dem angrenzenden Ausland positiv zu positionieren, sagt Claudia Penta, Sprecherin des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR).

Er verfolge die Strategie, insbesondere jene Unternehmen zu fördern, die innovativ und im Bereich Forschung und Entwicklung besonders aktiv sind. Zusätzlich zur Patentbox soll ein erhöhter Abzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen eingeführt werden. Um im interkantonalen Wettbewerb weiterhin attraktiv zu sein, sollen die Unternehmen zusätzlich mit einer Tarifreduktion bei den Gewinnsteuern entlastet werden.