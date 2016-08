Der Mord von Thomas N. (33) an Carla Schauer (†48) und ihren beiden Söhnen Davin (†13) und Dion (†19) sowie dessen Freundin Simona (†21) kurz vor Weihnachten 2015 ist nach allem, was aus den Ermittlerakten bekannt ist, an Schrecklichkeit kaum zu überbieten und durchaus Stoff für einen Roman.

Und tatsächlich: Auf den Verkaufsportalen "preso.ch" und "begehrt.ch" taucht bereits ein Inserat auf: Angeboten wird seit dem 30. Juli 2016 ein Buch mit dem nüchternen Titel "Der Vierfachmord von Rupperswil".