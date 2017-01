Zum Unfall kam es am Donnerstag, um 19.30 Uhr: Die Auto-Lenkerin war von Schöftland auf der Böhlerstrasse in Richtung Unterkulm unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihr ein Pw-Kombi entgegen, welcher die Kurve schnitt und dabei auf den Fahrstreifen der korrekt fahrenden Lenkerin geriet. Diese leitete eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus.

Dabei kollidierte der Wagen mit einem Randleitpfosten und und einem Randstein. Der verursachende PW fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.