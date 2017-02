Für Monika Herrmann-Schiel ist der Dampf offenbar ein Beleg dafür, dass das AKW schon wieder in Betrieb ist. So schreibt sie in ihrem Mail: "Im Netz findet sich weder eine Mitteilung des AKW Leibstadt noch des Ensi, dass das AKW an Netz geht." Die Betreiberin Kernkraftwerk Leibstadt AG hatte Anfang Woche mitgeteilt, dass das AKW erst am Freitag wieder ans Netz gehen soll. Nötig dafür ist grünes Licht von der Aufsichtsbehörde, dem Ensi.

Die Sprecherin der Bürgerinitiative befindet sich allerdings auf dem Holzweg. Das Kernkraftwerk Leibstadt sei nach wie vor nicht am Netz, wie Mediensprecherin Karin Giacomuzzi der az bestätigt. "Wir haben bis jetzt noch keine Freigabe vom Ensi für das Wiederanfahren", ergänzt sie.

Immer wieder Anfragen aus Bevölkerung

Dass Dampf aus dem Kühlturm in den Himmel steigt, obwohl das AKW noch nicht wieder angestellt ist, sei nicht ungewöhnlich. "Die Anlage ist parat zum Wiederanfahren. Zuvor finden jeweils verschiedene Tests dafür statt", erläutert Giacomuzzi. Dabei entstehe Dampf. Personen aus der Bevölkerung kann das gerade bei sonnigem oder wolkenlosem Wetter auffallen. "Wir erhalten darum immer wieder Anfragen aus der Bevölkerung", sagt Giacomuzzi.

Die Tests seien zugleich Überprüfungsschritte, die für die Ensi-Freigabe nötig sind. Erst wenn die Tests gut verlaufen, gebe die Aufsichtsbehörde grünes Licht. "Wird das Kernkraftwerk hochgefahren und an das Stromnetz angeschlossen, kommunizieren wir das umgehend", versichert die Sprecherin.

Update: Am späten Donnerstagnachmittag erteilte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi dem AKW Leibstadt die Freigabe zum Wiederanfahren.