Karl Lüönd hat rechtzeitig zu Schweris rundem Geburtstag eine Biografie veröffentlicht («Der Unerbittliche», NZZ Libro). Der Publizist schildert den Werdegang des kleine Karli aus dem beschaulichen Zurzibiet bis hin zum unerbittlichen Kämpfer für faire Preise. Jahrzehntelang war Schweri als Störenfried in der kartellfreundlichen schweizerischen Wirtschaft unterwegs, schreibt Lüönd in seinem Vorwort. Als 1967 die Preisbindung für Markenartikel fiel, verwandelte er seine kleine Kette von Tante-Emma-Läden in hohem Tempo in ein stolzes Geschwader von modernen Discountern. Im gleichen Jahr eröffnete er in Zürich den ersten Lebensmittel-Discount der Schweiz und 1977 den ersten Discounter im Aargau, in Endingen.

Zurück nach Koblenz: Die Gemeindeschule bestand damals aus zwei Abteilungen: Nach der 4. Klasse wechselte der schmächtige Karli, wie sie ihn im Dorf nannten, in die Bezirksschule Leuggern. Hans-Peter Widmer liefert in seiner Hommage Anekdoten diverser Wegbegleiter Schweris. Beispielsweise von Hans Rüegge: Sein bester Jugendfreund war später Instruktor auf dem Militärflugplatz Payerne. Rüegge erinnerte sich, dass er den erschöpften Karli bei der einstigen Rheinfähre Waldshut–Koblenz, an der Stelle der jetzigen Brücke, einmal an den Haaren packte und vor dem Ertrinken rettete.

In Koblenz ist der Name von Schweri nach wie vor allgegenwärtig. Nur wenige haben ihn aber noch selber erlebt. Einer von ihnen ist Bruno Blum, der damalige Besitzer des Restaurants Engel. Schweri organisierte im Lokal die Feier für den 80. Geburtstag seiner Mutter. «Scheinbar hat es ihm so gut gefallen, dass er Jahre später den ‹Engel› für seinen eigenen Geburtstag buchte», sagt Blum, der mittlerweile pensioniert ist und in Döttingen lebt.

Vage Erinnerungen an Karl Schweri besitzt auch Walter Gassler, der 28 Jahre im Gemeinderat von Koblenz sass, davon 16 Jahre bis zu seinem Rücktritt 2001 als Ammann. «Er galt als eher menschenscheu und – nachdem er Koblenz verliess – als nicht mehr sehr heimatverbunden. Eine Bindung zu seinem Geburtstort habe es praktisch nicht mehr gegeben. Es gab eine Ausnahme: Schweri trat jeweils als Spender für einen Aperitif auf, wenn der Männerchor für das lokale Sängerfest Unterstützung suchte.

Auf Wikipedia noch immer ein Deutscher

Walter Gassler erinnert sich dennoch an ein für Koblenz denkwürdiges Ereignis. Kurz vor seinem Tod verkauften Karl und sein Bruder Walter der Einwohnergemeinde eine rund 10 Aren grosse Waldparzelle hinter der heutigen Turnhalle für einen symbolischen Franken. Die Brüder liessen der Gemeindeversammlung ausrichten, dass sie zur erwähnten Waldparzelle keine Beziehung mehr hätten und sich den zeitlichen und finanziellen Aufwand für die Beseitigung der damals hoch aktuellen «Lothar»-Sturmschäden sparen wollten. Für die Räumungs- und Vertragskosten genehmigten die Anwesenden einen Kredit in der Höhe von 3000 Franken, wie die Aargauer Zeitung im Juni 2000 ausführlich berichtete.

Direkte Nachfahren gibt es in Koblenz keine mehr. Die quasi letzte Schweri-Spur verliert sich 2010. Damals ging der Denner-Satellit im Ort zu. Geschäftsführerin war Esther Ernst. Sie ist heute noch Stolz, Teil des Schweri-Lebenswerks gewesen zu sein. «Seine Philosophie, sich für gerechte Preise einzusetzen, hat mich stets beeindruckt.» Selber kennen gelernt hat Ernst den Denner-Gründer nicht. Dafür seinen Nachfolger und Enkel Philippe Gaydoul, der auf seinen Rundgängen durch die Filialen auch in Koblenz nach dem Rechten sah.

Apropos richtiger Geburtsort: Während sich die «Neue Zürcher Zeitung» für ihren Fauxpas entschuldigte, wird Karl Schweri der Welt auf Wikipedia bis heute als deutscher Koblenzer verkauft.