FCB-Trainer Urs Fischer wird die schwierige Aufgabe obliegen, wen er gegen die Bulgaren im Sturm starten lässt: Seydou Doumbia oder Marc Janko. Bleibt er seinem bisherigen Prinzip treu, dürfte Janko starten. Denn die beiden Stürmer standen während der bisherigen Saison stets abwechslungsweise in der Startelf.

«Das hat wirklich wehgetan»

Ob Urs Fischer weiter an seiner Rochaden-Taktik festhält, wird sich am Dienstag weisen. Fast sicher ist dagegen, dass er sein Team auch dann im präferierten 4-2-3-1 spielen lässt. Allerdings war gegen GC auffällig, wie offensiv Regisseur Matías Delgado agierte. Das könnte ein Vorgeschmack sein auf den FCB, wie er am Dienstag in die Gruppenphase der Champions League starten könnte. Denn in diesem wegweisenden Spiel gegen den schwächsten aller Gruppengegner wird der FCB mit aller Kraft versuchen, einen Sieg einzufahren. Mit frühem Pressing und geballter Offensivkraft.

Zum Spiel gegen GC: Basel gibt den Ton an, GC wird je länger, je mehr in der eigenen Platzhälfte festgenagelt. Das 1:0 durch Bjarnason in der 29. Minute nach einem Doppelpass mit Xhaka ist die logische Folge. Doumbia doppelt nur zwei Minuten später nach, schiebt einen Flachpass von Lang ein. Basel scheint alles im Griff zu haben, dann der Paukenschlag direkt vor der Halbzeit: Sigurjonsson drischt einen Abpraller volley in die Maschen. Urs Fischer: «Die erste Halbzeit war das Beste, was die Mannschaft bisher gezeigt hat. Das einzig Negative war das Tor direkt vor der Pause. Das hat wirklich wehgetan.»

Das wirkt sich auch auf die zweite Hälfte aus. Der FCB ist nicht mehr so dominant. GC-Trainer Pierluigi Tami: «Wir hätten in meinen Augen ein zweites Tor verdient, denn wir waren nicht schlechter als Basel.» Am nächsten kommt dem Tor erneut der Isländer Sigurjonsson. Doch sein Ball schrammt in der 72. Minute am Pfosten vorbei. Und so macht Seydou Doumbia kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Das GC-Spiel hat aber auch anderweitig Einfluss auf den Auftritt am Dienstag: Mit Eder Balanta und Adama Traoré muss Fischer zwei Verteidiger verletzungsbedingt auswechseln. Ob es bis Dienstag reicht, ist ungewiss. Fischer: «Es sieht nicht so schlimm aus. Aber wir müssen schauen.» Ein Wechsel in der Innenverteidigung käme zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn Balanta und sein Partner Marek Suchy schienen in den letzten Partien immer besser zu harmonieren.